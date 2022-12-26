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Haberler Gündem Kabine toplantısı bugün! SON DAKİKA HABERİ: Gündemde kritik konular: EYT, fahiş fiyat artışı ve doğalgaz müjdesi! Kabine Toplantısı gündeminde neler var?

Kabine toplantısı bugün! EYT, fahiş fiyat artışı ve doğalgaz müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın son kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda EYT, fahiş fiyat artışları ana gündem maddesi olurken, Erdoğan'ın Karadeniz'de bulunan doğalgaz ile ilgili müjde açıklaması bekleniyor

Giriş: 26.12.2022 - 07:54 | Güncelleme: ABONE OL
Kabine toplantısı bugün! SON DAKİKA HABERİ: Gündemde kritik konular: EYT, fahiş fiyat artışı ve doğalgaz müjdesi! Kabine Toplantısı gündeminde neler var?
Kabine toplantısı bugün! EYT, fahiş fiyat artışı ve doğalgaz müjdesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı bugün yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

Toplantının ana gündem maddesini ekonomi alanındaki başlıklar oluşturuyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılan düzenlemelerin görüşülmesi beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Kabine'yi bilgilendirmesi bekleniyor. EYT'de geçerli formülün ne olacağı, yaş şartının olup olmayacağı, ne zaman Meclis'e sunulacağı soruları Kabine'de yanıt bulacak.

Diğer yandan asgari ücretin 8 bin 506 lira olarak açıklanması sonrası marketlerin fiyatlarda artış yaptığı iddiası üzerine denetimler de toplantıda görüşülecek. Öte yandan yeni yılda esnafa verilecek desteklere bir parantez açılacak.

KARADENİZ'DE DOĞALGAZ MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da düzenlediği toplu açılış töreninde, pazartesi günü Karadeniz'de bulunan doğalgaz için bir müjde vereceklerini söylemişti. Erdoğan "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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