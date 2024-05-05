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        Haberler Gündem Politika Kabine toplantısı ne zaman, yarın mı toplanıyor? İşte Kabine toplantısı gündemi

        Kabine toplanıyor! İşte masadaki başlıklar

        On binlerce öğretmen adayının gözü yarın Beştepe'de olacak. Öğretmen atamalarına ilişkin sayı ve takvim kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Toplantıda öğretmen atamalarının yanı sıra; Türkiye'nin kredi notundaki artışın yatırımlara etkisi, enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele, İsrail'le kesilen ticari ilişkiler ve Gazze'deki son durumun da ele alınması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 05.05.2024 - 11:34 Güncelleme: 05.05.2024 - 15:11
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        Kabine yarın toplanıyor
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        Kabine, önemli başlıkları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur” diyerek kabineyi işaret etti. Öğretmenlerle ilgili alınacak kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

        EKONOMİDEKİ YOL HARİTASI MASADA OLACAK

        Kabine üyelerinin masasındaki bir diğer başlık ekonomi olacak. Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 69,80 olurken, düşüşün yılın 2. yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. Son veriler ışığında, ekonomideki yol haritası masaya yatırılacak. Orta vadeli program çerçevesinde reform adımları görüşülecek. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltti. Kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Karar, 11 yıl sonra gelen ilk not artırımı olarak kayıtlara geçti. Not artışının devamı beklenirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu beklentilere yönelik kabineye bilgi verecek.

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        İSRAİL’İN GAZZE’YE SALDIRILARI GÜNDEMDE OLACAK

        İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze'de devam eden saldırıları da gündemde olacak. Ankara, bir yandan diplomasi trafiğini sürdürürken, diğer yandan da Tel Aviv yönetimine karşı yaptırım uyguluyor. Daha önce, 54 ürün grubuna ihracat yasağı getirilmesinin ardından, İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durduruldu. Kararın ekonomiye etkisi ve bundan sonra atılabilecek adımlar ele alınacak. İsrail’in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşme, öğretmen atamaları, belediyelerin borçları ve yargı kararlarının gündeme geldiği görüşmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabineyle istişare etmesi bekleniyor.

        Öte yandan Ailenin Korunması ve Güçlenmesine Yönelik Vizyon Belgesi ve Eylem Planı da 15 Mayıs’ta kamuoyuna duyurulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hazırlıklara yönelik kabineye sunum yapacak.

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