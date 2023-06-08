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Sodyum bikarbonat ile kuru asit ve mısır nişastasının bir araya gelmesiyle oluşan kabartma tozunda, hızlı ve yavaş olmak üzere iki farklı asit yer almaktadır. Peki, kabartma tozu kullanım alanları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Kabartma Tozu Kullanım Alanları

Kuru halde bulunan ve kimyasal bir mayalandırma ürünü olan kabartma tozu, pişirilecek olan gıdaların hacmini arttırmak için kullanılmaktadır. Kabartma tozunun içinde bulunan maddelerin asit baz tepkimesiyle karbonik asit oluşturması ve bu asidin de hamurun kabarmasına imkân tanıması şeklinde çalışan kabartma tozları, birçok hamurlu gıdanın yapımında kullanılmaktadır.

Kabartma tozlarının içinde hızlı ve yavaş olmak üzere iki ayrı reaksiyon veren asit yer almaktadır. Bu asitlerden yavaş olanı, oda sıcaklığı altında reaksiyona girerken; hızlı olanı ise yüksek ısılar altında reaksiyon göstermektedir. Bu sebeple içine kabartma tozu katılan bir hamur hem oda sıcaklığında beklerken hem de fırının içinde pişerken ayrı ayrı kabarabilmektedir.

Kabartma tozunun kullanım alanı yalnızca hamurun kabartılmasından ibaret değildir. Fazla ateşe maruz kaldığı için yanan tencere ya da fırın tepsilerinin temizlenmesinde de kabartma tozu kullanılmaktadır. Yanmış bir tencereye konulacak bir miktar kabartma tozunun 10 dakika kadar kaynatılması, yanmış tortuyu hemen çözmektedir.

Dişlerin haftada bir kez kabartma tozu ile fırçalanması dişlerin beyazlatılmasına da katkı vermektedir. Bunun yanında sebzeler haşlanırken suya dökülen kabartma tozu, sebzelerin daha yumuşak olmasına olanak sağlamaktadır. Antiseptik bir özelliğe de sahip olan kabartma tozları, kötü koku gidermede ve mutfakların temizlenmesinde kullanılmaktadır.

Kabartma tozunun etkin maddesi olan sodyum bikarbonat ise böcek sokmalarında kaşıntıyı engellemede, el ve ayak terlemesinin önüne geçilmesinde ve güneş yanıklarında sıklıkla kullanılmaktadır.

Kabartma Tozu Asit Mi Baz Mı?

Kimyada suda çözünme esnasında çözeltiye, artı yüklü hidrojen iyonları veren maddelere asit, yine çözünme esnasında hidroksil iyonları yükleyen çözeltilere ise baz adı verilmektedir. Asitler ekşiye çalan tatları ve yüksek aşındırıcı olmaları ile dikkat çekerken; bazlar ise daha acımtırak bir tada sahiptirler ve asitlere nazaran daha kaygan yapıdadırlar.

Peki, kabartma tozu asit mi baz mı? Kabartma tozunun kimyasal formülü olan sodyum bikarbonat bazik özellikler göstermesi sebebiyle kabartma tozu da bazlar arasında yer almaktadır.

Kabartma Tozu Ph Değeri

Bir maddenin asit ya da baz değerlerini anlamak için yapılan ölçümlere ph derecesi ya da potansiyel hidrojen adı verilmektedir. Ölçülen maddenin içinde yer alan hidrojen iyonlarının varlığına yönelik olan bu test neticesinde, o maddeniz asidik mi yoksa bazik mi özellikler gösterdiği anlaşılmaktadır. Yapılan bu testler neticesinde, ölçülen madde 0 ile 14 arasında bir değer almaktadır. Bu 0’dan başlayarak 14’e kadar giden çizelgeye ise ph cetveli adı verilmektedir. Bu cetvel üzerinde 0 ile 7 arasında bir değere sahip olan maddeler asit; 7 ile 14 arasında olan maddeler ise baz olarak tanımlanmaktadır.

Peki, karbonat tozu ph değeri kaçtır? Karbonat tozunun ph değeri 8.3’tür ve bu derece aynı zamanda bu maddenin baz olduğunu da kanıtlamaktadır

Haberi Hazırlayan : Türker Üner