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        Haberler Magazin İlk kez baba olan Kaan Urgancıoğlu, oğluyla doğa yürüyüşünde - Güncel Magazin haberleri

        Kaan Urgancıoğlu, oğluyla doğa yürüyüşünde

        Geçtiğimiz günlerde eşi Burcu Denizer ile bebekleri Ardıç'ı kucaklarına alarak ilk kez baba olma sevincini yaşayan Kaan Urgancıoğlu, oğluyla doğa yürüyüşüne çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 10:02 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:15
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          Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer, yaz aylarında Yunanistan'ın başkenti Atina'da evlenmişti.

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          Çiftin bebekleri, 9 Aralık'ta normal doğumla dünyaya gelmişti.

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          Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer, oğullarına Ardıç adını verdi.

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          Kaan Urgancıoğlu, dün 17 günlük olan Ardıç ile doğa yürüyüşüne çıktı.

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          "DOĞUM ANINDA BURCU'NUN YANINDAYDIM"

          Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz günlerde eşi Burcu Denizer ile birlikte hastaneden çıkarken "Annenin de Ardıç'ın da sağlık durumu çok iyi. Doğum anında Burcu'nun yanındaydım. Zor bir doğum oldu, uzun sürdüğü için yorucuydu. Film izlemek gibiydi o an... Sanki benim başıma gelmiyor ama arka koltuktan bir gerilim filmi izliyormuş gibi oldum. Mutlu sonla bir film izledim diyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

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          "SANIRIM BANA BENZİYOR"

          Kaan Urgancıoğlu, "Uykusuz gecelere hazır mısınız?" sorusuna ise, "Rahmetli Kayahan'ın çok güzel bir ninnisini dinledim. Yardımcı olacağı zamanlar olacaktır mutlaka ama ben uykusuz gecelere hazır değilim açıkçası" yanıtını vererek güldürmüştü.

          Kaan Urgancıoğlu, oğlu Ardıç hakkında, "Sanırım bana benziyor" açıklamasında bulunmuştu.

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