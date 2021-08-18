Kaan Ayhan'da sıcak gelişme!

NTV Spor'un haberine göre Kaan Ayhan Sassuolo’ya veda etmeye hazırlanıyor. Milli futbolcu, geçen sezon başında transfer olduğu İtalyan ekibinden ayrılmaya karar verdi. Kararını Sassuolo yetkililerine bildiren milli futbolcu, gelen teklifleri değerlendirecek.

Beşiktaş, 26 yaşındaki oyuncu için girişimlere başladı. İtalyan ekibi ile anlaşmaya sağlamaya çalışan siyah beyazlılar, Kaan’ı 1 yıllığına kiralamak için teklifini sundu. Kaan’ın ayrılma isteği üzerine Beşiktaş ve Sassuolo arasındaki görüşmeler hız kazandı.

Milli futbolcu bonservisi ile transfer olması halinde ise Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçen sezon başında 2.5 milyon Euro karşılığında Fortuna Düsseldorf’ta Sassuolo’ya transfer olan Kaan Ayhan, İtalyan ekibi ile 20 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu A Milli takım formasını ise 40 kez giydi.