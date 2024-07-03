K-pop grubu BTS üyesi Jin Paris Olimpiyatları'na gidiyor

Olimpiyat meşalesi Yunanistan'da yakıldı ve geçen ay ev sahibi ülke Fransa'ya ulaştı. Şu anda ülke çapında 400'den fazla noktada seyahat ediyor. Meşale, 26 Temmuz'daki açılış törenine varmadan önce 69 gün boyunca yaklaşık 12 bin kilometre mesafe kat edecek.