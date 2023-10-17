Juventus'un yıldızı Fagioli'ye yasa dışı bahisten 7 ay men!
Juventus'un 22 yaşındaki İtalyan oyuncusu Nicolo Fagioli yasa dışı bahis gerekçesiyle futboldan 7 ay men edildi
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İtalya'da bahis soruşturmasında adı geçen Juventuslu Nicolo Fagioli'nin cezası belli oldu.
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Torino Cumhuriyet Başsavcılığı, İtalyan orta sahayı futboldan 7 ay süreyle men etti.
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Fagioli'nin avukatının, savcılık ile işbirliği yaptığı ve oyuncunun da itirafları ile kumar bağımlılığından kurtulma isteği nedeniyle 3 yıllık cezanın 7 aya indirildiği aktarıldı.
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Fagioli ayrıca 12 bin 500 euro para cezası ödeyecek, bu süreçte en az 6 ay sürecek tedavi planına katılacak.
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Savcılık, verilen hükmün koşullarının takip edileceğini ve ihlal durumunda disiplin soruşturmasının devamıyla kendi yetkisindeki önlemleri alacağını da duyurdu.
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Yasa dışı bahis soruşturmasına Galatasaray'dan Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo ile Newcastle United'lı Sandro Tonali'nin de adı karışmıştı.
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Fagioli bahis oynadığını kabul ederken Zaniolo hakkındaki iddiaları reddetmiş, Tonali'nin ise çok üzgün olduğu basına yansımıştı.