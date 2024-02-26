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        Haberler Spor Futbol İtalya Juventus'ta Vlahovic fırtınası: Mbappe ve Haaland'ı geride bıraktı! - Futbol Haberleri

        Juventus'ta Vlahovic fırtınası: Mbappe ve Haaland'ı geride bıraktı!

        İtalya Seria A'da 57 puanla 2.sırada yer alan Juventus'un forveti Dusan Vlahovic, 2024'te saat başına bir gol attı. Bu yıl ise gol sayısında Haaland ve Mbappe'yi geride bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 12:47 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:47
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        Juventus'ta Vlahovic fırtınası!
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        Juventus, Seria A'nın 26. haftasında Frosinone evinde karşı karşıya geldi. Juventus'un forveti Dusan Vlahovic maça damga vurdu.

        JUVENTUS 90+5'TE KAZANDI

        Ev sahibi ekip, 3. dakikada Dusan Vlahovic'in golüyle 1-0 öne geçerken Frosinone, 14. dakikada Walid Cheddira'nın golüyle eşitliği yakaladı. Frosinone, 27. dakikada Marco Brescianini'nin golüyle 2-1 öne geçti.

        Dusan Vlahovic, 32. dakikada takımının ve kendisinin 2. golüyle maça eşitliği getirdi. Juventus'ta Daniele Rugani, 90+5'te bulduğu golle takımını 3-2 öne geçirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

        Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 62. dakikada oyuna girdi.

        DUSAN VLAHOVİC'İN SEZONU

        2023-2024 sezonuna golle başlayan Dusan Vlahovic, Eylül-Kasım ayları arasında 8 maçta gol atamadı. Dusan sırtından yaşadığı sakatlıktan dolayı Atalanta ve Torino maçlarında forma giyemedi. Sırp yıldız, 13.haftada oynanan Inter derbisinde gol suskunluğunu bozdu ve yükselişe geçti.

        Vlahovic, Seria A'da 23 maçta 1591 dakika süre aldı ve 15 gol 2 asist ile oynadı.

        2 SÜPER STARI GERİDE BIRAKTI

        Dusan Vlahovic 2024'te 7 maçta 7 gol 1 asist katkısı verdi. Manchester City'nin yıldızı Erling Halaand ise 2024'te 6 maçta 2 gol 2 asist katkısı verdi. Fransız yıldız Kylian Mbappe de 2024'te 6 maçta 3 gol 2 asist katkısı verdi.

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