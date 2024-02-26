Juventus'ta Vlahovic fırtınası: Mbappe ve Haaland'ı geride bıraktı!

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Juventus, Seria A'nın 26. haftasında Frosinone evinde karşı karşıya geldi. Juventus'un forveti Dusan Vlahovic maça damga vurdu.

JUVENTUS 90+5'TE KAZANDI

Ev sahibi ekip, 3. dakikada Dusan Vlahovic'in golüyle 1-0 öne geçerken Frosinone, 14. dakikada Walid Cheddira'nın golüyle eşitliği yakaladı. Frosinone, 27. dakikada Marco Brescianini'nin golüyle 2-1 öne geçti.

Dusan Vlahovic, 32. dakikada takımının ve kendisinin 2. golüyle maça eşitliği getirdi. Juventus'ta Daniele Rugani, 90+5'te bulduğu golle takımını 3-2 öne geçirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 62. dakikada oyuna girdi.

DUSAN VLAHOVİC'İN SEZONU 2023-2024 sezonuna golle başlayan Dusan Vlahovic, Eylül-Kasım ayları arasında 8 maçta gol atamadı. Dusan sırtından yaşadığı sakatlıktan dolayı Atalanta ve Torino maçlarında forma giyemedi. Sırp yıldız, 13.haftada oynanan Inter derbisinde gol suskunluğunu bozdu ve yükselişe geçti. Vlahovic, Seria A'da 23 maçta 1591 dakika süre aldı ve 15 gol 2 asist ile oynadı. 2 SÜPER STARI GERİDE BIRAKTI Dusan Vlahovic 2024'te 7 maçta 7 gol 1 asist katkısı verdi. Manchester City'nin yıldızı Erling Halaand ise 2024'te 6 maçta 2 gol 2 asist katkısı verdi. Fransız yıldız Kylian Mbappe de 2024'te 6 maçta 3 gol 2 asist katkısı verdi.