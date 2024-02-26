Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü? Zelenskiy ilk kez açıkladı

        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü? Zelenskiy ilk kez açıkladı

        Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki "Ukrayna. Yıl 2024" forumunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy savaşta verdikleri kayıpları da ilk kez açıklayarak "Bu savaşta 31 bin Ukraynalı asker öldü. Putin'in yalan söylediği gibi 300 bin ya da 150 bin değil. Ancak her kayıp bizim için büyük bir kayıptır" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 09:50 Güncelleme: 26.02.2024 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki "Ukrayna. Yıl 2024" forumunda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

        Küresel Barış Zirvesi'nin ilkinin yapılacağı zamana değinen Zelenskiy, birinci zirvenin ilkbaharda İsviçre'de gerçekleşeceğini, ikincisinin ise başka bir kıtada yapılmasını istediklerini söyledi.

        "31 BİN UKRAYNALI ASKER ÖLDÜ"

        İlk kez Ukrayna'nın savaştaki asker kaybını açıklayan Zelenskiy, "Bu savaşta 31 bin Ukraynalı asker öldü. Putin'in yalan söylediği gibi 300 bin ya da 150 bin değil. Ancak her kayıp bizim için büyük bir kayıptır. 180 bin Rus öldü" bilgisini paylaştı.

        Zelenskiy, uluslararası ortakların Ukrayna'ya gecikmeksizin uzun menzilli silah sağlama talebini dikkate alıp almadığı sorusu üzerine de "ATACMS'lara gelince, (menzili) 300 kilometre. Buna neden ihtiyacımız olduğunu anlıyorsunuz. Detayları hakkında konuşmak istemem, ancak nedenini anlıyorsunuz. Rusya, bununla ne yapacağımızı anlıyor. Gerçekten uzun menzilli silahlar üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. İzin verirseniz genel bir cevap vermek istiyorum. Bu silah konusunda ortaklarımızdan gelen tepkilerle ilgili olumlu düşünüyorum." yanıtını verdi.

        REKLAM

        "GEÇEN YILKİ EYLEMLERİMİZ TAARUZ BAŞLAMADAN KREMLİN'İN MASASINDAYDI"

        Volodimir Zelenskiy, yeni bir karşı taarruza geçip geçmeyecekleri ve bu durumda nasıl hareket edecekleri sorusuna, "Önemli olan bir plana sahip olmak. Böyle bir plan var. Size bu planın detaylarını söyleyemem. Ukrayna ordusunun planlarını ne kadar az kişi bilirse Ruslar için beklenen sonuç değil zafer hızlı olacak." değerlendirmesini yaptı.

        Ukrayna'nın 2023'teki karşı taarruzuyla ilgili Zelenskiy, "Açıkçası geçen yılki karşı taarruz eylemlerimiz, taarruz başlamadan önce Kremlin'in masasındaydı." ifadesini kullandı.

        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanlığının 2024 için net bir savaş planı olduğunu, ancak bilgi sızıntıları nedeniyle birkaç alternatif plan hazırladığını aktardı.

        "EĞER UKRAYNA KAYBEDERSE BİZ YOK OLURUZ"

        Savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakerelere hazır olup olmadığı sorusu üzerine, "muhaliflerini öldüren bir adamla müzakere etmenin mümkün olmadığı" yanıtını veren Zelenskiy, "Ona savaşı kaybettiğini kabul edebileceği bir platform sunarız. Ukrayna bu savaşı kaybedecek mi? Kaybetmeyeceğinden eminim. Kazanmaktan başka alternatifimiz yok. Eğer Ukrayna kaybederse biz de yok oluruz. Böyle bir final istemiyoruz." dedi.

        REKLAM

        Zelenskiy, Ukrayna'nın savaşı kaybedip kaybetmeyeceğinin ve bu savaşta ne kadar asker kaybı vereceğinin ancak ortaklara bağlı olduğuna işaret ederek, "Putin'in geriye doğru attığı tüm adımlar toplum üzerinde büyük bir etki yaratacaktır. O zaman iç güvenliği düşünecektir. Bugün Putin planlar ve rakamlarla hareket ediyor ve 2030 planlarından bahsediyor. Kendisini 2030 yılına kadar görüyor, biz onunla daha erken bitirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

        "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BİZE YARDIMCI OLABİLECEĞİNE İNANIYORUM"

        Mıkolayiv bölgesindeki limanlardan sevkiyatın yeniden yapılması konusuna değinen Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mıkolayiv bölgesinde denizin açılması konusunda bize yardımcı olabileceğine inanıyorum. Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres ile Karadeniz'de seyrüsefer serbestisi konusunu görüştüğünü biliyorum. Biz böyle bir görüşmeye hazırız. Bu konunun (Küresel Barış Zirvesi) ilk açılış zirvesinde çözülebileceğine inanıyoruz." sözlerini sarf etti.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ukrayna
        #rusya
        #Zelenskiy
        #dünya
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Anne ve 2 oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Anne ve 2 oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Daha 9 yaşında... Amcasını öldürdü!
        Daha 9 yaşında... Amcasını öldürdü!
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        Adalet Bakanı Tunç'tan Eros açıklaması: Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur' diye beni aradı
        Adalet Bakanı Tunç'tan Eros açıklaması: Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur' diye beni aradı
        Koşarken fenalaştı! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
        Koşarken fenalaştı! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
        Ege ve Akdeniz'de sağanak alarmı!
        Ege ve Akdeniz'de sağanak alarmı!
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Doğuş'tan elektriğe hazırlık
        Doğuş'tan elektriğe hazırlık
        İşçi alacaklarında hak arama süresi
        İşçi alacaklarında hak arama süresi
        Sokak ortasında başından vuruldu
        Sokak ortasında başından vuruldu
        Araçta başından vurulmuş halde bulundu
        Araçta başından vurulmuş halde bulundu
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Savunma iyi, hücum yolda!"
        "Savunma iyi, hücum yolda!"
        Habertürk Anasayfa