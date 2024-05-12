Juventus: 1 - Salernitana: 1 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A Ligi'nin 36. haftasında Juventus, evinde Salernitana'ya son dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kaldı. Juventus'a beraberliği getiren golü Adrien Rabiot atarken, Salernitana'nın golü de Niccolo Pierozzi'den geldi. Siyah Beyazlılar puanını 67'ye, Salernitana ise 16'ya yükseltti.
İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, uzatma dakikalarında bulduğu golle konuk ettiği lig sonuncusu Salernitana ile 1-1 berabere kaldı.
Ligin 36. hafta mücadelesinde küme düşmesi kesinleşen Salernitana, 27. dakikada Niccolo Pierozzi'nin golüyle Juventus karşısında 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Juventus, 90+1'de Adrien Rabiot'un golüyle 1 puanı kurtardı. Juventuslu milli futbolcu Kenan Yıldız, 77. dakikada oyuna girdi.
Inter'in şampiyonluğunu ilan ettiği Serie A'da, Milan 74 puanla ikinci, Bologna ve Juventus ise 67'şer puanda bulunuyor.