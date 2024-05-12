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        Haberler Spor Futbol İtalya Juventus: 1 - Salernitana: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Juventus: 1 - Salernitana: 1 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A Ligi'nin 36. haftasında Juventus, evinde Salernitana'ya son dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kaldı. Juventus'a beraberliği getiren golü Adrien Rabiot atarken, Salernitana'nın golü de Niccolo Pierozzi'den geldi. Siyah Beyazlılar puanını 67'ye, Salernitana ise 16'ya yükseltti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 23:37 Güncelleme: 12.05.2024 - 23:37
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        Juventus 1 puana razı oldu!
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        İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, uzatma dakikalarında bulduğu golle konuk ettiği lig sonuncusu Salernitana ile 1-1 berabere kaldı.

        Ligin 36. hafta mücadelesinde küme düşmesi kesinleşen Salernitana, 27. dakikada Niccolo Pierozzi'nin golüyle Juventus karşısında 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

        Juventus, 90+1'de Adrien Rabiot'un golüyle 1 puanı kurtardı. Juventuslu milli futbolcu Kenan Yıldız, 77. dakikada oyuna girdi.

        Inter'in şampiyonluğunu ilan ettiği Serie A'da, Milan 74 puanla ikinci, Bologna ve Juventus ise 67'şer puanda bulunuyor.

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