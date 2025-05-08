Justin Timberlake İstanbul konseri ne zaman? 2025 Justin Timberlake İstanbul konseri bilet fiyatları ne kadar, kaç TL'den başlıyor?
Pop müziğinin dünyaca ünlü yıldızı Justin Timberlake İstanbul konseri için nefesler tutuldu. Konsere gitmeyi planlayanlar Justin Timberlake İstanbul konseri 2025 bilet fiyatlarını araştırıyor. Tam 5 yıl aradan sonra İstanbul'da hayranlarıyla tekrardan buluşacak olan pop ve R&B yıldızı Justin Timberlake, İstanbul konserinde unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Peki Justin Timberlake İstanbul konseri ne zaman? Justin Timberlake İstanbul konseri bilet fiyatları ne kadar, kaç TL'den başlıyor?
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Justin Timberlake İstanbul konseri için geri sayım sürüyor. Türk hayranlarıyla tam beş yıl sonra buluşacak olan Justin Timberlake konser tarihi ve bilet fiyatları araştırılıyor. Justin Timberlake İstanbul konseri biletleri, etkinlik biletleme platformu üzerinden satın alınabilecek. İşte, 2025 Justin Timberlake İstanbul konser tarihi ve bilet fiyatları
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JUSTİN TİMBERLAKE KONSERİ NE ZAMAN?
Justin Timberlake İstanbul konseri “Justin Timberlake 2025” turnesi kapsamında 30 Temmuz’da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda gerçekleşecek.
Justin Timberlake İstanbul konseri biletleri, 8 Mayıs’ta etkinlik biletleme platformu Biletinial üzerinden satın alınabilecek
JUSTİN TİMBERLAKE İSTANBUL KONSERİ BİLET FİYATLARI
Biletler 8 Mayıs itibarıyla biletineal.com üzerinden satışa sunulacak. Bu kapsamda, Biletix ve Passo gibi online bilet satış kanalları üzerinden de biletlere erişim sağlanabilecek.
Tribün Biletleri
Tribün VİP 15.000 TL
Ayakta Biletleri
3900 Kontenjan açılan ayakta biletleri 3.500 TL
1000 Kontenjan 1. Avantajlı Dönem - Golden Ayakta 7.750 TL
1000 Kontenjan 1. Avantajlı Dönem - Silver Ayakta 6.000 TL
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1773 TRİBÜN ÖNÜ - Vip Platform Ayakta (650 Kontenjan) 18.000 TL
Diamond Circle (1500 Kontenjan) 22.000 TL
Genel Satış - Ayakta (10000 Kontenjan) 6.000 TL
Genel Satış - Golden Ayakta (2400 Kontenjan) 11.000 TL
Genel Satış - Silver Ayakta (5000 Kontenjan) 9.000 TL
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