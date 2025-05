Justin Timberlake'in biletleri satışa çıktı

Grammy ve Emmy ödüllü şarkıcı Justin Timberlake, 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul'da konser verecek. Justin Timberlake, 30 Temmuz'da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda sahne alacak. Timberlake'in 5 yıl aradan sonra Türkiye'de vereceği ilk konserde, müzisyenin yeni albümünden parçaların yanı sıra kariyerinin öne çıkan şarkıları da seslendirilecek.

Ünlü şarkıcının konser biletleri satışa çıktı. Konserin tribün biletleri 10 bin 500 TL'den başlıyor. Konseri ayakta izlemek isteyenler ise 3 bin 500 TL'yi gözden çıkaracak.

Timberlake'in altıncı stüdyo albümü "Everything I Thought It Was", toplam 18 parçadan oluşuyor. Albümde öne çıkan şarkılar arasında "Selfish" ve "No Angels" bulunuyor.

Sanatçının kariyeri 1995'te NSYNC grubunun en genç üyesi olarak başladı. Solo kariyerine 2002'de "Justified" albümüyle adım atan Timberlake'in, 10 Grammy ve 4 Emmy ödülünün yanı sıra Billboard, Brit ve MTV gibi müzik ödülleri bulunuyor.