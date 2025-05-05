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        Haberler Dünyadan Temmuzda Türkiye'ye gelecek Justin Timberlake'in kulis istekleri - magazin haberleri

        Temmuzda Türkiye'ye gelecek Justin Timberlake'in kulis istekleri

        Temmuzda İstanbul'da konser verecek olan Justin Timberlake'in kulis istekleri ortaya çıktı. Timberlake, talepleriyle ağustosta İstanbul'da sahneye çıkacak olan Jennifer Lopez'in gerisinde kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 12:36 Güncelleme: 05.05.2025 - 12:54
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        Justin Timberlake'in kulis istekleri
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        Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, 2025 yazında Türkiye’ye geliyor. Türkiye’de en son 2014 yılında konser veren Timberlake, 30 Temmuz’da İstanbul'daki İTÜ Stadyumu’nda sahne alacak. 'Cry Me a River', 'Mirrors', 'SexyBack' ve 'Can’t Stop the Feeling' gibi hit şarkılarıyla tanınan ABD'li şarkıcının konser biletleri 8 Mayıs'ta satışa çıkarılacak.

        Yıllar sonra yeniden Türkiye'ye gelmesiyle büyük bir heyecan yaratan Justin Timberlake, sahne arkası talepleriyle gündeme geldi. Timberlake, tüm konserlerinde kulisin oda sıcaklığının 22 derecede sabit tutulmasını istemesiyle biliniyor. İstanbul konserinde de aynı talebi yinelediği öğrenilen ünlü şarkıcı, iddiaya göre sahne öncesi ve sonrası kulisinde çekirdeksiz üzüm, ananas, muz, mango, avokado, elma, Antep fıstığı, buzlu badem ve ceviz bulundurulmasını istedi.

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        Justin Timberlake, daha önceki turnesinde yiyecekleri sindirmesine yardımcı olduğunu söylediği gaz giderici tablet talep etmişti. Germafobisi (titizlik takıntısı) olan Timberlake, ayrıca kendisinin dokunabileceği kapı kollarının her iki saatte bir dezenfekte edilmesini istiyor.

        Justin Timberlak