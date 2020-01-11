Sitenin haberine göre 39 yaşındaki Timberlake, karısı Jessica Biel'in isteği üzerine evde daha fazla vakit geçirmeye başladı. Hatta sık sık oğulları Silas'ın tüm bakımını da kendisi üstleniyor. Geçmişte karısını ve oğlunu evde bırakıp arkadaşlarıyla birlikte golf oynamaya Hawaii'ye gittiği ve bir hafta konakladığı günler de geride kaldı.