Justin Bieber kendisini çeken paparazziye çıkıştı

Daha önce muhabirlerle bazı şiddet olayları yaşamış olsa da bunların geçmişi neredeyse 10 yıl öncesine dayanıyor.

Örneğin 2012'de Selena Gomez ile birlikteliği sırasında kendilerini takip eden bir kameramana çarptığı iddia edilmişti. 2013'te bir gazeteciyle hastanenin önünde de kavga etmişti.