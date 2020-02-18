Bieber, “Hailey’i çok fazla vakit geçirmeye başlamadan önce uyarmıştım” dedi.



Şarkıcı, şu an eşi olan Baldwin'e söylediği ifadeleri de açıkladı:

"Ona şöyle dedim; Dinle, canım hala çok yanıyor ve hala yolumu bulmaya çalışıyorum. Sana bağlanmaya hazır değilim. Bir şey söyleyip sonra tersini yapmak istemiyorum"