Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sinema Jüri belli oldu

        Jüri belli oldu

        DenizBank ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle düzenlenen 7. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nda 'Dizi – Mini Dizi Senaryo Yarışması', 'İlk Senaryo Yarışması' ve 'Yapım Destek Platformuna katılan projeleri değerlendirecek jüri üyeleri belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 15:42 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jüri belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinemanın temelini oluşturan senaryo yazımının geliştirilmesi amacıyla DenizBank ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle düzenlenen 7. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nda 'Dizi – Mini Dizi Senaryo Yarışması', 'İlk Senaryo Yarışması' ve 'Yapım Destek Platformuna katılan projeleri değerlendirecek jüri üyeleri belli oldu.

        'Dizi – Mini Dizi Senaryo Yarışması’nda Jüri Başkanı Ahmet Ziyalar

        Başkanlığını Inter Medya COO ve Inter Yapım Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Ziyalar ’ın yapacağı 'Dizi – Mini Dizi Yarışması' jürisinde; MF Yapım Genel Müdürü ve Yapımcı Asena Bülbüloğlu, oyuncu Elçin Sangu, Gain Yönetim Kurulu Başkanı ve BKM Mutfak Genel Müdürü Ferat Bilgin, oyuncu Onur Buldu, menajer Önem Günal, yönetmen Umut Aral ve Merzigo CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Doğan Çelik yer alıyor.

        REKLAM

        Bu yıl ikinci kez düzenlenen 'Dizi – Mini Dizi Senaryo Yarışması’na katılan projelerin iki aşamalı değerlendirilmesinin ardından birinciye 30 bin TL para ödülü verilecek.

        İlk Senaryo Yarışması Jüri Başkanı Gönenç Uyanık

        7. yılında bir gelenek olma yolunda ilerleyen 'İlk Senaryo Yarışması’nda jüri başkanlığını yönetmen Gönenç Uyanık üstlenirken, jüride DenizBank Kültür Sanat Yöneticisi Burcu Hancı, CGV Mars Cinema Group Dağıtım Genel Müdürü Onur Aşa, PPR Medya ve İletişim Kurucusu Selma Semiz, oyuncu Vildan Atasever, dramaturg Yeşim Gökçe ve oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat yer alıyor.

        İlk Senaryo Yarışması’nda birincilik elde eden projeye 20 bin TL para ödülü verilirken; bu proje 7. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nda Yapım Destek Platformu kategorisine de doğrudan katılım hakkı sağlıyor.

        Yapım Destek Platformu’nda Jüri Başkanı Timur Savcı

        Belirli nitelikleri karşılayan senaryoların daha profesyonel destek almaları için bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen 'Yapım Destek Platformu’nun jüri başkanlığını TİMS Group kurucusu, yapımcı Timur Savcı üstleniyor.

        Jüride ayrıca oyuncu Aybüke Pusat, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, oyuncu Hatice Şendil, yönetmen Murat Saraçoğlu, oyuncu Murat Yıldırım, Üs Yapım, yapımcı Süreyya Yaşar Önal ve EM Agency – Kurucusu ve CEO’su Temuçin Ünalp yer alıyor.

        Bu yıl üçüncü kez düzenlenen Yapım Destek Platformu, proje geliştirme konusunda belirli bir aşamaya ulaşmış nitelikli yapımlara ihtiyaç duydukları maddi katkıyı sunmayı ve DenizBank ile TÜRSAK Vakfı’nın verdiği güçle daha geniş kitlelere ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyor. Yapım Destek Platformu’nun jürisi tarafından birinci seçilen projeye 50 bin TL ödül verilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #7. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı!
        Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı!
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        "Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet mümkün değil"
        "Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet mümkün değil"
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Kuzey Amerika'nın en alçak noktası
        Kuzey Amerika'nın en alçak noktası
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        İki haftalık yasak
        İki haftalık yasak
        Et fiyatında düşüş beklentisi
        Et fiyatında düşüş beklentisi
        Serin ve yağışlı havalar kaldığı yerden!
        Serin ve yağışlı havalar kaldığı yerden!
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        Habertürk Anasayfa