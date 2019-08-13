UEFA Süper Kupa Finali’nde yarın Beşiktaş Park’ta Chelsea ile karşı karşıya gelecek olan Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Liverpool’da Teknik Direktör Jürgen Klopp karşılaşma öncesinde basın toplantısında soruları yanıtladı. Premier Lig’e Chelsea’nin kötü, kendilerinin de iyi başlamasının öneminin olmadığını söyleyen Klopp, “Tabii ki tek bir maçın etkisi nasıl olabilir? Her zaman maç kazanmak iyidir. Premier Lig’deki startımız iyiydi. Yarınki maç daha farklı. Her şey final için hazırlandı. Biz de final için hazır olmalıyız. Sahadaki dizilişin kararını vermeliyiz. Önemli bir rakiple karşı karşıyayız” dedi.

Bu maç öncesinde Liverpool’un favori olarak gösterilmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Klopp, “Herkesin bizi favori gösterdiğini bilmiyordum. Eğer öyleyse iyi. Bizim için sorun değil. Dışarıdaki kişileri düşüncelerini bilmiyordum. Chelsea önemli ve saygı duyduğumuz bir takım. Tabii ki son maçlarında iyi futbol oynadılar ama skor iyi olmadı. Abraham gibi son derece iyi ve güçlü oyuncuları var. Geçen yıl da çok başarılıydılar. Chelsea şu anda gerçekten güçlü bir noktada. Sanıyorum hazırlardır bu maça. Biz de hazır olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Başkalarının bizi favori göstermesi bizim dışımızda” açıklamasını yaptı.

“GENÇ, TAZE VE HEYECANLI BİR RAKİPLE OYNAYACAĞIZ”

Sezon öncesinin zor olduğunu söyleyen Klopp, “Bunun nasıl olacağını bilemeyiz. Sezonun erken aşamalarında olmuyor. Manchester City ile olan rekabetimizden de memnundum. Fiziksel olarak belki yüzde 100 durumda değiliz ve eylül, ekim gibi belki bu durumda olacağız. Diğer takımlar için de bu geçerli. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon olduk. Diğer takımlar da çok çalıştı. Bu maçı da kazanmak istiyoruz. Geçen sezon Manchester City’ye karşı daha da çok fırsat kullanabilirdik. Ancak Chelsea’nin güçlü olmadığını düşünenler varsa, yapacak bir şeyim yok. Genç, taze ve heyecanlı bir takım. Frank göreve başladı ve kendi düzenlemelerini yapacaktır. Chelsea önemli bir rakip. Yarınki maç da herhangi bir maç değil, tek bir maç ve kupayı kazanmak için odaklanıyoruz” diye konuştu.

“ İSTANBUL'UN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK”

İstanbul’un Liverpool adına çok büyük öneme sahip olduğunu söyleyen Jürgen Klopp, “İstanbul’un bizim için önemi çok büyük. 2005 yılındaki maçımızı kimse unutmuyor. Aynı kişiler değiliz, farklı kişileriz. İstanbul, futbol için her zaman güzel bir yer. Galatasaray’la oynamıştık bir ara. Çok ateşli bir maçtı. Türkiye’de de Liverpool taraftarları var, biliyoruz. Bizim için İstanbul’u önemli kılıyor. 2 taraf da bu maçı kazanmak istiyor. Önümüzdeki sezon final İstanbul’da. 3 sezon önce burada olacağımızı söyleseydiniz bana çok uzak gelebilirdi, önümüzdeki yılın maçı da bana çok uzak geliyor” dedi. Bugüne kadar hiçbir zaman endişe duymadığını söyleyen Klopp, “Geçmişte de hiçbir endişe duymadım, şimdi de endişe duymuyorum. Fiziksel form, kondisyon, herhangi bir farklılık yok. Turnuvalara hazırlanırken, dikkatli hazırlanır programlar. Sorumlu birini bulmak zordur futbolda. Bütün bu kişiler bir araya gelip iyi bir oyun ortaya çıkarmak için ellerinden geleni yapmalılar. Sansasyonel oyuncular var. Formlarını en üst seviyede tutmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“NİHAYET KADIN HAKEM YÖNETECEK”

Taraftarların hangi ülkeden olduğunun önemi olmadığını söyleyen Jürgen Klopp, “Taraftarlık çok fark etmiyor. Amerika turnesine de çıkmıştık ve değişik ülkelerden kişiler gelmişti. Anfield’da da güçlü taraftarlarımız var. Sosyal medyada yer almıyorum ama pek çok değişik videolar geldi bana. Tüm dünyada taraftarlarımız var. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hayatımın en güzel anlarından birisiydi. Umarım yarın güzel bir atmosfer oluştururuz ve taraftarların istediklerini onlara veririz” dedi. Maçı kadın hakemlerin yönetecek olmasından dolayı da memnun olduğunu ifade eden Alman çalıştırıcı, “Nihayet diyorum. Vakti gelmişti ve olması gerekiyordu. Kadın hakemlerle çok deneyim sahibiyim. Almanya’da kadın hakemler çok maç yönetti. Onların her zaman hazır olduklarını konuşurduk. Bu tarihi bir an ve bu anda yer aldığımız için memnuniyet duyuyoruz. Bu karar nihayet verildi. Kadın hakemlere yer verilmesi çok önemli. Milyonlarca insanın izleyeceği bir maç olacak. Herkesin bu maçla ilgili duygularına baktığınızda, hakemler için bu maçı zorlaştırmamak için elimizden geleni yapmalıyız. Aksi takdirde annem de bana çok kızar. Özel bir yönü olduğunu söylemeliyim bu maçın” diyerek sözlerini sürdürdü.

“SADECE ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARI KAZANMAK İSTİYORUZ”

Bir gazetecinin Jose Mourinho’nun Liverpool’un ligde şansı olmadığı yönünde yorum yaptığını sorması üzerine konuşan Klopp, “Jose Mourinho bunu mu söyledi? 2012’de mi dedi. Şahsen ben duymadım. Ben de duymadığım şeyler üzerinden yorum yapamam. Özgür bir dünyadayız, herkes fikrini özgürce ifade ediyor. Bizi rahatsız etmez, üzmez ya da sevindirmez. Premier Lig oldukça açık ve net bir lig. Eğer karşılaşırsak, onları yenmek için elimizden geleni yaparız” dedi.

Son olarak ‘Premier Lig şampiyonu olacak mısınız?’ sorusunu yanıtlayan Klopp, “Ben maalesef buna karar veremem, ancak elimden geleni yapabilirim. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi’nde tepeye çıkacağımızı bilmiyorduk. Sadece önümüzdeki maçları kazanmak için sahaya çıktık ve öyle de yapacağız” cevabını verdi.