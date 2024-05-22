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        Haberler Spor Futbol Junior World Cup Antalya 2024'te şampiyon River Plate - Futbol Haberleri

        Junior World Cup Antalya 2024'te şampiyon River Plate

        Türkiye'de büyük ölçekli uluslararası gençlik futbol kupası olan "Junior World Cup Antalya 2024", 16-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşti Arjantin'den gelen ünlü River Plate altyapı takımı, Antalya Corendon Airlines Stadı'nda oynanan muhteşem kapanış finalinde turnuva şampiyonluğunu ilan etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 16:00 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:00
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        Junior World Cup Antalya 2024'te şampiyon River Plate
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        Büyük ölçekli uluslararası gençlik futbol kupası olan Junior World Cup Antalya 2024, 16-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşti. Arjantin’den gelen ünlü River Plate altyapı takımı, Antalya Corendon Airlines Stadı’nda oynanan muhteşem kapanış finalinde turnuva şampiyonluğunu ilan etti.

        Maçları Mardan Spor Kompleksi sahalarında, finalleri ise Corendon Park Antalya Stadyumu’nda oynanan olan Antalya Junior World Cup, 16-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşti. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen Junior World Cup Antalya, Türkiye'de büyük ölçekli uluslararası gençlik futbol kupası ve U8/U9/U10/U11/U12/U13/U14/U15 yaş gruplarında Türkiye'de yapılmış en büyük turnuva olma özelliğini taşıyor.

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        Çocuk takımlar dünya şampiyonası Junior World Cup Antalya 2024 organizasyonunda Arjantin’den gelen ünlü River Plate altyapı takımı, Antalya Corendon Airlines Stadı’nda oynanan muhteşem kapanış finalinde turnuva şampiyonluğunu ilan etti. U15 kategorisinde. Almanya’dan Hertha Berlin ile oynadığı finali 6-0 kazanan River Plate turnuvanın şampiyonu oldu. Günlerdir toplamda beşer grup mücadelesini aşan Beşiktaş ve Galatasaray takımları da finalde karşılaştı ve zorlu finalin kazananı Beşiktaş takımı oldu.

        Turnuvaya Antalya Valisi Hulusi Şahin, vali yardımcıları ve çok sayıda üst düzey bürokrat da katıldı.

        CÜNEYT GAZİOĞLU: BÖLGEYE ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL KATMA DEĞER SAĞLAYACAĞI ÇOK NET

        Turnuva Koordinatörü Cüneyt Gazioğlu, “Üç gün süren, 22 sahada oynanan, gün boyu büyüleyici Antalya şehri içerisinde bulunan sahalar, oteller arası heyecan dolu koşuşturmayla geçen ve gerçek bir maceraya dönüşen bu organizasyonda dünyanın her yerinden gelen çocuklar unutamayacakları bir deneyim yaşadılar. Turnuvanın sonrasında asıl kazanan ise böyle bir organizasyona ev sahipliği yapan dünyadaki nadir şehirlerden biri olan Antalya şehrimiz oldu. Bu organizasyonun devamı durumunda turnuvanın büyüyerek Türk futboluna ve Antalya’mızın Avrupa Spor başkenti olma hedefine önemli katkıları olacağı ortaya çıkmış oldu. Bunun yanı sıra turizm tarafında da bölgeye önemli bir potansiyel katma değer sağlayacağı çok net” şeklinde konuştu.

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        Türkiye’de ilk defa yapılan olan uluslararası organizasyona 8 yaş ile 15 yaş arası toplam 8 kategoride takımlar şampiyonluk mücadelesi verdi. Turnuvaya Güney Amerika’dan River Plates, San Lorenzo, Argentino Juniors, Avrupa’dan Porto, Hertha Berlin, Olympic Marseille, Asya’dan Aspire Academy gibi dünya starı takımların altyapı ekipleri de katılım sağladı.

        Kazanan takımlar ise şöyle;

        U-8 Torbalı-Başaran Torbalı

        U-9 Beşiktaş-Phaktakor Beşiktaş

        U-10 Beşiktaş-Loco Beşiktaş

        U-11 Beşiktaş-Galatasaray Beşiktaş

        U-12 Beşiktaş-Dinamo Batum Beşiktaş

        U-13 Porto-Samsun Porto

        U-14 Antalyaspor-Sabah Sabah

        U-15 River Plate-Hertha Berlin River Plate

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