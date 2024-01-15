Julio Iglesias, Dominikli yetkililere neden valizinde bu kadar çok yiyecek olduğunu açıklamak zorunda kaldı. Julio Iglesias'ın valizinden çilek, ahududu, yaban mersini, kiraz, domates, pancar, kereviz, fasulye, ıspanak, marul, mantar, roka, et ve sebze çıktığı iddia ediliyor.