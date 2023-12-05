Julia Roberts'tan Matthew Perry açıklaması
Julia Roberts, 28 Ekim'de yaşama veda eden Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili konuştu. Roberts, 1995'te aşk yaşadığı Perry hakkında, "Bu kadar genç birinin aniden vefat etmesi yürek parçalayıcı" dedi
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'Friends'in 1994'ten 2004'e kadar 10 sezonunda da yer alan ve 'Chandler Bing' karakterine hayat veren oyuncu Matthew Perry, 28 Ekim'de 54 yaşında hayatını kaybetmişti.
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Ünlü oyuncunun evindeki jakuzide ölü bulunduğu aktarılmıştı. Perry'nin ölüm nedeninin boğulma olduğu da öne sürülmüştü.
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Bir dönem kısa bir süre olsa da Perry ile aşk yaşayan Julia Roberts konuştu. Meslektaşının ani vefatıyla alakalı sessizliğini bozan Roberts, 'Entertainment Tonight'a açıklamalarda bulundu.
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"YÜREK PARÇALAYICI"
Julia Roberts, "Bu kadar genç birinin aniden vefat etmesi yürek parçalayıcı. Bence bu hepimizin sahip olduklarımızın kıymetini bilmemize ve elimizden geldiğince olumlu bir şekilde ilerlemeye devam etmemize yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.
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Öte yandan Matthew Perry, 'Friends, Lovers And The Big Terrible Thing' adlı kitabında Julia Roberts ile birlikteliğine yer vermişti. Matthew Perry, Roberts ile 1995'te, dizinin bir bölümünde rol alması için görüşülmesinden sonra aşk yaşamaya başladıklarını açıklamıştı.
Fotoğraflar: AP, Reuters, Splash News