Josef De Souza: Sergen Yalçın isterse ekibinde yer alırım

2020-2023 sezonları arasında Beşiktaş forması giyen Josef De Souza, A Spor'a gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da bulunan Josef de Souza, "İstanbul'da olduğum için çok mutluyum. Ailemle beraber hepimiz Türk gibi hissediyoruz." dedi.

Beşiktaş'ta birlikte çalıştığı ve şampiyonluk yaşadığı Sergen Yalçın ile ilgili konuşan Josef, "Sergen Yalçın'ın iyi oyunculara ve zamana ihtiyacı var. O, Süper Lig'i biliyor ve oyuncuları tanıyor. Sergen Yalçın iyi bir hoca kimse tek başına bir şey yapamaz. Beşiktaş'ın takımda lidere ihtiyacı var." dedi.

BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK

"Fenerbahçe ve Galatasaray bu kadar para harcarken, Avrupa'nın en iyi oyuncularını getirirken rekabet etmek kolay değil. Ama benim zamanında da Beşiktaş dünyanın en iyilerini getirmedi. Yine de şampiyon olduk." açıklamasını yapan Josef de Souza, Beşiktaş'a geri dönüşle ilgili, "Sergen Yalçın isterse ekibinde yer alırım. Beşiktaş'ı seviyorum ve tekrar şampiyon olması için elimden geleni yaparım." diye konuştu.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile birlikte şampiyonluk sevinci de yaşayan Josef de Souza, siyah-beyazlılarda toplamda çıktığı 88 maçta 9 gol attı ve 4 asist yaptı.