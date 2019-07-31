Jose Mourinho İspanya yolunda

Jose Mourinho, yedek kulübesine geri dönmeye hazırlanıyor. İngiliz basını, Portekizli teknik adamın İspanyol ekibi Valencia ile görüştüğünü yazdı.

56 yaşındaki çalıştırıcının İspanya'ya dönmeye sıcak bakması da bu iddiaları güçlendiriyor. Bu anlaşmanın önündeki tek engelin ise Valencia'nın başında Marcelino'nun bulunması gösterildi. İspanyol ekibi, 53 yaşındaki teknik adamla yolları ayırmak için girişimlere başlayacak.

İngiliz basınında bu iddialar yer alırken, Jose Mourinho da geleceği hakkında konuştu. Futbolu çok özlediğini belirten Portekizli çalıştırıcı, ''Düşünmek için çok zamanım oldu. Hala gençliğimde olan enerjiye sahibim ve takım çalıştırmak istiyorum.'' dedi.

Geçtiğimiz sezon Manchester United'dan ayrılan Jose Mourinho, 8 aydır kulüp çalıştırmıyor.