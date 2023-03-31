DYBALA İLE KONUŞUYOR

Haberde şu ifadelere yer verildi: "Mauro Icardi'ye Roma ve Milan'ın talip olması tesadüf değil. Arjantinli oyuncuyla her zaman ilgilendiler. Özellikle Roma... Teknik Direktör Jose Mourinho, takımında görmeyi çok istiyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya çalışan Başkent ekibinde; hücum hattını Portekizli çalıştırıcı, Dybala & Icardi ikilisinden oluşturmanın hayalini kuruyor. Icardi de Inter'deki günlerindeki gibi bayrak adam olmak ve İtalya'ya geri dönmek istiyor. Icardi, Roma'nın tam aradığı isim. Dybala ile sık sık telefonda konuştukları da biliniyor. Roma, Wanda Nara için bile doğru bir yer.