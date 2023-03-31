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Jose Mourinho, Icardi'yi istiyor!

Tammy Abraham'ı satmayı düşünen Roma yerine Belotti'yi almıştı. İtalyan golcüden istediği verimi alamayan Mourinho, Galatasaray'ın golcüsünün peşinde İşte detaylar...

Giriş: 31.03.2023 - 11:34 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2021 yılında Roma ile anlaşan tecrübeli çalıştırıcı Jose Mourinho gelecek sezona iddiali bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

  • Tammy Abraham'ı kadroda düşünmeyen Mourinho transfer döneminde oyuncuyu satacak. 

  • Sezon başında büyük umutlarla Roma'ya transfer edilen Belotti'nin ise beklentileri karşılamadı.

  • İtalyan basınından www. calcionow.it'in haberi göre ise, Mourinho, Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin peşinde.

  • İtalyan basını, Tangocu için Roma'nın oldukça istekli olduğunu ve Mourinho'nun yeni sezonda forvet hattını Dybala & Icardi ikilisinden oluşturmak istediğini duyurdu. 

  • Paris Saint-Germain'in kadroda düşünmediği Arjantinli yıldızın en büyük talipleri Serie A ekipleri Roma ve Milan oldu. 

  • DYBALA İLE KONUŞUYOR

    Haberde şu ifadelere yer verildi: "Mauro Icardi'ye Roma ve Milan'ın talip olması tesadüf değil. Arjantinli oyuncuyla her zaman ilgilendiler. Özellikle Roma... Teknik Direktör Jose Mourinho, takımında görmeyi çok istiyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya çalışan Başkent ekibinde; hücum hattını Portekizli çalıştırıcı, Dybala & Icardi ikilisinden oluşturmanın hayalini kuruyor. Icardi de Inter'deki günlerindeki gibi bayrak adam olmak ve İtalya'ya geri dönmek istiyor. Icardi, Roma'nın tam aradığı isim. Dybala ile sık sık telefonda konuştukları da biliniyor. Roma, Wanda Nara için bile doğru bir yer.

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