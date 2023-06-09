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Jose Mourinho'dan Trabzsonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'a kanca!

Jose Mourinho'dan Trabzsonspor'un kalecisi Uğurcan'a kanca!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ı gündemine aldı. Roma, kalecisi Svilar'ın kiralık olarak ayrılması durumunda yerine Uğurcan Çakır'ı satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istediği aktarıldı

Giriş: 09.06.2023 - 10:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ligi 6. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ni finalde Sevilla'ya kaybeden Roma, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

  • Yeni sezonda kalesini güçlendirmek isteyen İtalyan ekibi, Trabzonspor'un Milli kalecisi Uğurcan'ı takibe aldı.

  • İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Roma, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ı transfer etmek istiyor.

  • Mourinho, kalecisi Mile Svilar'ın takımdan ayrılması durumunda, alternatif olarak Uğurcan Çakır'ı belirledi.

  • Haberde; İtalyan ekibinin, geçtiğimiz sezondan bu yana Uğurcan'ı izlediği belirtildi.

  • Milli kaleci, Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Uğurcan Çakır'la ilgili gelen soruya, "Muslera'nın bir sene daha anlaşması var. Bizim birinci kalecimiz, yanına birini düşünebiliriz. Okan'dan da çok memnundum ben, onunla ilgili daha karar vermedik. Oraya Muslera ile birlikte olacak biri bizimle olacak. Uğurcan, A Milli Takım kalecisi, kim kadrosunda görmek istemez? Ama Muslera gibi Türkiye'nin en başarılı kalecisi bizde. 2 tane 1 numaranın burada olması çok zor. İki tane oynamaya alışkın kaleci, o çok zor bir şey" cevabını verdi.

  • Uğurcan Çakır bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 44 maçın 18'inde kalesini gole kapattı, 62 gol yedi.

  • Bordo-mavililerle 4 yıllık daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki milli kalecinin güncel piyasa değeri Transfermarkt'e göre 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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