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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Jose Mourinho'dan İspanya'ya tebrik: En iyi takım kazandı - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho'dan İspanya'ya tebrik: En iyi takım kazandı

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, EURO 2024'ü İspanya'nın kazanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İspanya'nın şampiyonluğu hak ettiğini belirten Portekizli teknik adam, "Harika bir iş çıkardığı için De La Fuente'ye tebrikler. En iyi takım kazandı." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 15:21 Güncelleme: 15.07.2024 - 15:22
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        "En iyi takım kazandı"
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        İspanya'nın şampiyonluğu ile biten EURO 2024 sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan paylaşım geldi.

        Real Madrid'de çalıştırdığı isimlerle fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Mourinho, "2024 Şampiyonlar Ligi şampiyonunun kaptanı Nacho ve EURO 2024 şampiyonunun kaptanı Morata. Bu iki oyuncuya da henüz akademideyken forma veren teknik direktöre tebrikler. Aynı teknik direktör, akademideki Dani Carvajal'in nasıl bir oyuncu olduğunu anlayamamıştı." ifadelerini kullandı.

        İspanya'nın şampiyonluğu hak ettiğini belirten Mourinho, "Harika bir iş çıkardığı için De La Fuente'ye tebrikler. En iyi takım kazandı." ifadelerine yer verdi.

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        CARVAJAL ÖZ ELEŞTİRİSİ!

        Jose Mourinho'nun açıklamasındaki, "Aynı teknik direktör, akademideki Dani Carvajal'in nasıl bir oyuncu olduğunu anlayamamıştı." ifadeleri dikkat çekti. O dönem Real Madrid'de görev yapan Mourinho, Carvajal'e forma vermemişti. Portekizli teknik adamın bu açıklaması, öz eleştiri yaptığı şeklinde yorumlandı.

        MORATA VE NACHO'DAN YANIT GELDİ

        Jose Mourinho'nun bu açıklamasının ardından Alvaro Morata, deneyimli teknik adama teşekkür geldi. Morata, Mourinho'nun paylaşımına verdiği cevapta, "Teşekkürler" ifadeleriyle birlikte kalp emojisi de kullandı.

        Nacho Fernandez ise kalp emojileriyle birlikte "Hocam" ifadesini kullandı.

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