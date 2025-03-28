Jose Mourinho'dan Galatasaray maçı için açıklama!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de Bodrum FK'yi 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK galibiyetinin ardından konuştu.
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Portekizli teknik adam, "Öncelikle Türk halkının bayramını kutluyorum. Tadic'i de 100. maç için tebrik ediyorum. Harika bir istatistiği var burada. Çok iyi bir dönem geçiriyor." dedi.
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Mourinho, maçla ilgili, "Bugün kazandık, rahat kazandık, 45 dakikada kazandık. İkinci yarıda, ilk yarıdaki kadar iyi değildik, tempo düştü. 5 oyuncu değişikliği yaptık. Rahat bir maç oldu. Sakatlık olmadı. Maça iyi başlangıç yaptık, garip bir penaltı vardı ama sonrasında takım harika bir performans gösterdi. Takım ilk yarıda maçı öldürdü. Mutluyum." şeklinde konuştu.
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Jose Mourinho, kupadaki Galatasaray ve ligdeki Trabzonspor maçlarıyla ilgili, "Her maç önemli bizim için. Çarşamba günkü maç eleme usulü bir maç. Bu tarz maçlar her zaman önemlidir. Eğer turu geçersek yarı finale çıkacağız ve final hayali kurabileceğiz. Önemli bir maç. Hafta sonu oynayacağımız maç da önemli. O maçtan sonra direkt rakibimizle maç sayısını eşitleyeceğiz. Dolayısıyla pazar günü oynayacağımız maç da çok önemli." sözlerini sarf etti.
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BASIN TOPLANTISI
Jose Mourinho, basın toplantısında, "Gol yemiş olmamız normal. İlk yarıda yediğimiz gol penaltı golüydü. Şanssızdık aslında, bugünkü VAR hakemi ve hakemin Glasgow'da olmamasından dolayı... Çok net penaltı pozisyonlarımız vardı. Elinden vücuttan ayrı olduğu ve topun ele çarptığı pozisyonlarda penaltılarımız verilmedi. Bugün el, vücuda yakın olsa da penaltı verildi. Golü böyle yedik. İkinci yediğimiz golde maç 4-1'di, çok oyuncu değişikliği yapmıştık, ritim ve konsantrasyon düşmüştü. Yediğimiz iki gol dramatik değil. Bugün 4 gol attık." diye konuştu.
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ALLAN SAINT-MAXIMIN
Rangers ve Samsunspor maçlarında kadroya alınmamasının ardından Bodrum FK maçıyla formasına kavuşan Allan Saint-Maximin için konuşan Mourinho, "Maximin, fiziksel olarak iyi durumda değildi. Milli arada ona bireysel antrenman yapıp kendini geliştirme fırsatı verdik. 20 dakika buldu. Performansı takım gibiydi. Onun için geri dönmüş olmak güzel bir durum." açıklamasında bulundu.
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YABANCI HAKEM YANITI
"Galatasaray kupa maçı ve yabancı hakemle ilgili görüşünüz nedir? TFF, sezon sonuna kadar yabancı hakem olmayacağını söyledi. Hocanın bu konudaki görüşü nedir?" sorusunun ardından Mourinho, şu sözleri kullandı:
"Benim fikrimin bir önemi yok. Hiçbir şeyi değiştirmeyecek fikrim. Ben yabancıyım, Türk değilim. Çalışmak için geldim, bir şeyleri değiştirmek için değil. Bu konuyla ilgili yorum yapmamayı tercih ediyorum. Bugünkü VAR hakemi yabancıydı ve hatta Portekizli'ydi. Garip bir penaltı verdi. Bu konu hakkında ne diyeceğimi bilemiyorum. Çarşamba günü eleme usulü bir maç olacak. Kazanan yarı finale gidecek. İki takımın ana hedefi lig ama bizler çarşamba günü kazanmak istiyoruz. Yarın dinleneceğiz. Milli aradan sonra cuma günü maç oynamak zor. Amrabat ve Nesyri, milli maçlarını TSİ salı gece yarısı oynadılar. 1 gün dinleneceğiz ve pazar günü itibarıyla o maçı düşüneceğiz."
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ŞAMPİYONLUK ŞANSLARI
Mourinho, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı için, "Yüzde veremem ama şansımız var. Sezon başından beri gördüğümüz bir yatkınlık, durum var. Rüzgara karşı ilerlemeye çalışıyoruz. Umudumuz var. Bizim için Trabzonspor maçını kazanmak çok önemli, rakibimizle puan farkını azaltmak için. Galatasaray'ın BAY haftası. Şampiyonluk için umudumuz var." değerlendirmesini yaptı.