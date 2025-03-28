Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        71
        Fenerbahçe
        FB
        65
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        Beşiktaş
        BJK
        44
        ikas Eyüpspor
        EYP
        44
        Gaziantep FK
        GFK
        38
        Göztepe
        GÖZ
        37
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        36
        Trabzonspor
        TS
        35
        Kasımpaşa
        KSM
        35
        Tümosan Konyaspor
        KON
        34
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        30
        Bellona Kayserispor
        KYS
        30
        Net Global Sivasspor
        SVS
        27
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho'dan Galatasaray maçı için açıklama! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho'dan Galatasaray maçı için açıklama!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de Bodrum FK'yi 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 23:49 Güncelleme: 28.03.2025 - 23:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK galibiyetinin ardından konuştu.

        • 2

          Portekizli teknik adam, "Öncelikle Türk halkının bayramını kutluyorum. Tadic'i de 100. maç için tebrik ediyorum. Harika bir istatistiği var burada. Çok iyi bir dönem geçiriyor." dedi.

        • 3

          Mourinho, maçla ilgili, "Bugün kazandık, rahat kazandık, 45 dakikada kazandık. İkinci yarıda, ilk yarıdaki kadar iyi değildik, tempo düştü. 5 oyuncu değişikliği yaptık. Rahat bir maç oldu. Sakatlık olmadı. Maça iyi başlangıç yaptık, garip bir penaltı vardı ama sonrasında takım harika bir performans gösterdi. Takım ilk yarıda maçı öldürdü. Mutluyum." şeklinde konuştu.

        • 4

          Jose Mourinho, kupadaki Galatasaray ve ligdeki Trabzonspor maçlarıyla ilgili, "Her maç önemli bizim için. Çarşamba günkü maç eleme usulü bir maç. Bu tarz maçlar her zaman önemlidir. Eğer turu geçersek yarı finale çıkacağız ve final hayali kurabileceğiz. Önemli bir maç. Hafta sonu oynayacağımız maç da önemli. O maçtan sonra direkt rakibimizle maç sayısını eşitleyeceğiz. Dolayısıyla pazar günü oynayacağımız maç da çok önemli." sözlerini sarf etti.

        • 5

          BASIN TOPLANTISI

          Jose Mourinho, basın toplantısında, "Gol yemiş olmamız normal. İlk yarıda yediğimiz gol penaltı golüydü. Şanssızdık aslında, bugünkü VAR hakemi ve hakemin Glasgow'da olmamasından dolayı... Çok net penaltı pozisyonlarımız vardı. Elinden vücuttan ayrı olduğu ve topun ele çarptığı pozisyonlarda penaltılarımız verilmedi. Bugün el, vücuda yakın olsa da penaltı verildi. Golü böyle yedik. İkinci yediğimiz golde maç 4-1'di, çok oyuncu değişikliği yapmıştık, ritim ve konsantrasyon düşmüştü. Yediğimiz iki gol dramatik değil. Bugün 4 gol attık." diye konuştu.

        • 6

          ALLAN SAINT-MAXIMIN

          Rangers ve Samsunspor maçlarında kadroya alınmamasının ardından Bodrum FK maçıyla formasına kavuşan Allan Saint-Maximin için konuşan Mourinho, "Maximin, fiziksel olarak iyi durumda değildi. Milli arada ona bireysel antrenman yapıp kendini geliştirme fırsatı verdik. 20 dakika buldu. Performansı takım gibiydi. Onun için geri dönmüş olmak güzel bir durum." açıklamasında bulundu.

        • 7

          YABANCI HAKEM YANITI

          "Galatasaray kupa maçı ve yabancı hakemle ilgili görüşünüz nedir? TFF, sezon sonuna kadar yabancı hakem olmayacağını söyledi. Hocanın bu konudaki görüşü nedir?" sorusunun ardından Mourinho, şu sözleri kullandı:

          "Benim fikrimin bir önemi yok. Hiçbir şeyi değiştirmeyecek fikrim. Ben yabancıyım, Türk değilim. Çalışmak için geldim, bir şeyleri değiştirmek için değil. Bu konuyla ilgili yorum yapmamayı tercih ediyorum. Bugünkü VAR hakemi yabancıydı ve hatta Portekizli'ydi. Garip bir penaltı verdi. Bu konu hakkında ne diyeceğimi bilemiyorum. Çarşamba günü eleme usulü bir maç olacak. Kazanan yarı finale gidecek. İki takımın ana hedefi lig ama bizler çarşamba günü kazanmak istiyoruz. Yarın dinleneceğiz. Milli aradan sonra cuma günü maç oynamak zor. Amrabat ve Nesyri, milli maçlarını TSİ salı gece yarısı oynadılar. 1 gün dinleneceğiz ve pazar günü itibarıyla o maçı düşüneceğiz."

        • 8

          ŞAMPİYONLUK ŞANSLARI

          Mourinho, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı için, "Yüzde veremem ama şansımız var. Sezon başından beri gördüğümüz bir yatkınlık, durum var. Rüzgara karşı ilerlemeye çalışıyoruz. Umudumuz var. Bizim için Trabzonspor maçını kazanmak çok önemli, rakibimizle puan farkını azaltmak için. Galatasaray'ın BAY haftası. Şampiyonluk için umudumuz var." değerlendirmesini yaptı.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe, Bodrum'da dört köşe!
        Fenerbahçe, Bodrum'da dört köşe!
        İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
        İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
        Ordu'nun peribacaları patlatıldı
        Ordu'nun peribacaları patlatıldı
        "Talisca'nın penaltı pozisyonunu tartışırım!"
        "Talisca'nın penaltı pozisyonunu tartışırım!"
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: Grönland dünya barışıyla ilgili
        Trump: Grönland dünya barışıyla ilgili
        Kadın kılığında yakalandı
        Kadın kılığında yakalandı
        Meloni, Vance'e katıldı
        Meloni, Vance'e katıldı
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Tatil hareketliliği başladı!
        Tatil hareketliliği başladı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Habertürk Anasayfa