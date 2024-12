Jose Mourinho: Beni en çok isteyen Fenerbahçe'ydi

"SON BİRKAÇ YILDA ÜÇ FİNALE ULAŞTIM"

“Nasıl kazanılacağını bilmeyen iyi teknik direktörler, sosyal medya uzmanları ve karar verme yetkisi olan ama futbol hakkında benim atomun fiziği hakkında bildiğim kadar çok şey bilen insanlar. Futbol yüzeyselliğin ve klişelerin alanıdır ve bir etiket kimseden esirgenmez. İnsanlar benim hakkımda konuşurken genellikle on beş, on iki, sekiz ya da on yıl önce olanları düşünürler. Bu, genellikle en iyi takımları yöneten ve finallere ulaşma şansı en yüksek olan çoğu büyük teknik direktör için böyledir. Son yıllarda biri Manchester United, ikisi Roma ile olmak üzere üç final oynadım. Tüm bunlara biraz eğlenerek ve aynı zamanda gururla bakıyorum çünkü Avrupa'da geçmişi olmayan bir kulüple bunu yaptığınızda, özel bir şey başardığınızı fark ediyorsunuz."