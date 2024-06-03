Jose Mourinho: İlk olarak Ali Koç görüştüm

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Fenerbahçe'nin sözleşme imzaladığı Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, Ülker Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dün görkemli bir tören ile kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalayan ve sarı-lacivertli taraftarlar ile buluşan Mourinho açıklamalar yaptı.

Portekizli çalıştırıcının açıklamalarından satır başları şöyle:

"ARTIK FENERBAHÇE'NİN TEKNİK DİREKTÖRÜYÜM"

"Ben bugüne kadar hep I am Jose Mourinho diyordum. Ben Jose Mourinho. Bugünden itibaren 'Ben Fenerbahçe Teknik Direktörüyüm' diyeceğim."

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"İLK OLARAK ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞTÜM"

"Benimle ilk iletişime geçen isim Mario Branco'ydu. Tabii bununla birlikte Ali Koç. İlk kontak böyle kuruldu. Aziz Yıldırım ile görüşmem oldu ama Fenerbahçe'ye imza atmak için ondan bir izin almadım."

TRANSFER YANITI

"Transfer olarak hiçbir ismi kimseyle konuşmadım. Ben projeyi ve istikrarı görmek istiyorum. İsimler üstünden değil profiller üstünden konuştuk. Geçmiş kulüplerimden hiçbir oyuncuya karşı bir ilgim olmadı. Roma'dan hiçbir oyuncuya karşı ilgim yok."

AZİZ YILDIRIM SEÇİLİRSE ONUNLA ÇALIŞIR MI?

"İki yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Ali Koç ve Mario Branco buradayken bu sözleşmeyi imzaladım. Bana sunulan proje ve organizasyon çok önemliydi. Büyük takımlarda çalıştım, gördüğüm seviye çok iyi. İstikrar isterim, benim için önemlidir. Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm ve taraftar için elimden gelen her şeyi yapacağım."

"TESİSLER AVRUPA SEVİYESİ"

"İstikrar, bana sunulan proje çok önemliydi. İki günde her şey üst düzey... Tesislere gittim, gördüğüm seviye çok iyi. İstikrar isterim, sorumlulukların bilincindeyim. Gelecek haftalar kolay olmayacak çünkü oyuncular EURO2024'te olacak. İki hafta sonra çalışmalara başlamamız lazım. Takımın içinde bulunduğu organizasyon çok önemliydi. Fenerbahçe taraftarları için her şeyimi vereceğim. Dediğim gibi Ali Koç ve Mario Branco'nun sunduğu proje için imza attım."

İSMAİL KARTAL'A TEŞEKKÜR ETTİ

"İsmail Kartal'a teşekkür ediyor ve kariyerinin devamında ona en iyisini diliyorum. Geçen sezon hakkında yorum yapmam etik olmaz."

"HER ZAMAN DÜRÜST OLURUM"

Oyuncularımın bana güvenmelerini isterim. Dürüst biriyim. Onlar için her zaman çok iyi biri olmayabilirim ama dürüst olurum. Onların düşünceleri benim için çok önemli. Şuna eminim ki, Fenerbahçe taraftarlarının hayallerini gerçekleştirmek için çok güçlü bir takım kuracağız."

"FENERBAHÇE İÇİN SESİMİ YÜKSELTİRİM"

"Fenerbahçe'nin hakları yenirse sesimi yükseltmek için iki kere düşünmem, yükseltirim!"

AVRUPA FİNALİ SÖZLERİ

"Herhangi bir vaatte bulunamam. İnsanlar büyük düşünüyor. Avrupa'da altı finalim var ve beşini kazandım ama adım adım gitmeliyiz. Ana hedefimiz Süper Lig'i kazanmak"

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LUKAKU VE DYBALA YANITI!

"Bir transferi bittikten sonra öğrenmelisiniz. Buranın kültürü birazcık farklı, spekülasyonlar oluyor. Lukaku'yu, Dybala'yı istediğime dair şeyler duyuyorum. Bu oyuncuları istemiyorum. Biz ne yaptığımızı biliyoruz."

Jose Mourinho için düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı.

"HOCAMIZ 'BÖYLESİNİ YAŞAMADIK' DEDİ"

Dün gerçekleşen imza töreni hakkında konuşan Ali Koç, "Stada gelen 35 bin taraftarımıza teşekkür ederim. Hocamıza müthiş bir 'Hoş geldin' kutlaması yaptık. Hocamız ve ekibinden 'Böylesini yaşamadık' şeklinde bir ifade duydum. Fenerbahçe'nin farkını gösterdikleri için taraftarlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"BİZ HAYAL SATMIYORUZ, GERÇEKLERİ ANLATIYORUZ" Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho açıklamalarını değerlendiren Başkan Koç, "Biz hayal satmıyoruz. Gerçekleri anlatıyoruz. 6 senedir yaptığımız hiçbir transferle ilgili haber sızdırmadık, ıslak imzayı gördüğümüz zaman açıkladık. Aziz Yıldırım 'anlaştım' dedi. Anlaştım demek iş bitti demek, öyle değildi." yorumunu yaptı. "BOŞ VAATLERDE BULUNMAYACAĞIZ" Ali Koç ayrıca seçim süreciyle ilgili olarak "Sırf popülist olmak, özellikle genç kongre üyelerimizin gönlünü çalmak için boş vaatlerde bulunmayacağız. Anlaştık dersek anlaşırız." değerlendirmesinde bulundu. "HOCAYA 'NEDEN TÜRKİYE'YE GELİYORSUN?' DİYE SORDUM..." Ali Koç, görüşmelerde Jose Mourinho ile yaptığı görüşmeyi anlatırken " "Hocaya 'Neden Türkiye'ye geliyorsun, Fenerbahçe sana ne katacak?' diye sordum. Bana 'Çok şey katacak. Hem Fenerbahçe'ye gelip şampiyonluklar getirir hem de Avrupa'da başarı getirirsem insanlar Jose Mourinho o tılsımı Fenerbahçe'ye de uyguladı diyecekler ve bu da bana büyük katkı sağlayacak' dedi" ifadelerini kullandı. "TRANSFER DEĞİL, MAYIS AYI ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUM" Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco, transfer çalışmalarıyla ilgili yöneltilen soruyu "Transfer şampiyonu olmak istemiyorum. Mayıs ayında şampiyon olmak istiyorum" diyerek yanıtladı. MOURINHO'YU NASIL İKNA ETTİLER? Ali Koç: Mourinho'ya "neden Türkiye'ye geliyorsun, Fenerbahçe sana ne katacak?" diye sordum. Bana "çok şey katacak. Hem Fenerbahçe'ye gelip şampiyonluklar getirip hem de Avrupa'da başarı getirirsem insanlar Jose Mourinho o tılsımı Fenerbahçe'ye de uyguladı diyecekler ve bu da bana büyük katkı sağlayacak" dedi. Mario Branco: Mourinho'ya "arkanda bir kulüp değil, ülke olacak" dedim. Portekiz'in nüfusu 10 milyon, Fenerbahçe'nin 3 katından daha fazla taraftarı var. Bu bizim için çok büyük bir etki. Avrupa'da Fenerbahçe'den küçük ülkeler var. ÖZEL BİRİ! Sarı-lacivertli kulübün futbol A takımını emanet ettiği Mourinho, Avrupa'da "Özel biri" olarak tanımlanıyor. Kısa süreli futbolculuk kariyerinin ardından 24 yaşında teknik adamlığa adım atan Mourinho, ilk deneyimini Setubal'in 17 yaş altı takımıyla yaşadı. REKLAM Jose Mourinho, 1996-2000 yılları arasında Barcelona'da tercüman ve yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunurken, İspanyol ekibinde 1996-1997 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

AVRUPA ONU PORTO'DAKİ BAŞARIYLA TANIDI Mourinho, 2001-2002 sezonunun devre arasında teknik direktör olarak göreve geldiği Porto'da elde ettiği başarılarla göze çarptı. 2003-2004 sezonunun sonuna kadar Portekiz ekibinin başında olan Mourinho, Porto'yla üst üste 2 kez lig şampiyonluğu, 1 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası sevinci yaşarken, 2002-2003 sezonunda UEFA Avrupa Kupası'nı, 2003-2004 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Porto sürecinde "Yılın teknik direktörü" ödülüne layık görülen Mourinho'nun bir sonraki durağı İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea oldu.

CHELSEA'Yİ 50 YIL SONRA ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI İngiltere Premier Lig'de 1954-1955 sezonunda şampiyonluğa uzanan Chelsea, Jose Mourinho'nun göreve gelmesinin ardından 50 yıl sonra Premier Lig'de adını zirveye yazdırdı. 2004-2005 sezonunda takımın başına geçen Mourinho, Londra ekibiyle üst üste 2 sezon şampiyonluk yaşadı. Bu süreçte Chelsea'nin iç saha maçlarında hiç mağlubiyet yaşamaması dikkati çekti. REKLAM 2005-2006'da Chelsea, İngiltere Süper Kupası'nda zafer elde ederken, 2006-2007 sezonunda da Mourinho önderliğinde İngiltere Kupası'nı kazandı.

Mourinho, İngiliz ekibindeki görevinden 2007-2008 sezonu başında ayrıldı. Portekizli çalıştırıcı, İngiliz ekibinin başında 2004 yılında "Yılın teknik direktörü" ödülünü aldı. INTER'LE TARİHİ SEZON YAŞADI Roberto Mancini'yle yolları ayıran İtalyan ekibi Inter, 2008-2009 sezonuna Jose Mourinho'yla başladı. İlk sezonunda takımıyla şampiyonluk yaşayan Mourinho, bir sonraki sezon Milano temsilcisiyle tarihi bir başarı daha elde etti.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1963-1964 ve 1964-1965 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi formatında ise zafer elde edememişti. Mourinho yönetiminde mavi-siyahlı takım, 2009-2010 sezonunda gruptan çıktıktan sonra sırasıyla Chelsea, CSKA Moskova, Barcelona ve finalde de Bayern Münih'i yenerek adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı. Jose Mourinho, Inter'i çalıştırdığı dönemde 2009 yılında "Yılın teknik direktörü" ödülünün sahibi oldu. REKLAM BARCELONA'NIN HEGEMONYASINA SON VERDİ Inter'de yaşadığı başarıların ardından Real Madrid'le sözleşme imzalayan Jose Mourinho, İspanyol ekibini 3 sezon çalıştırdı. Madrid temsilcisinin başında 2011-2012 sezonunda LaLiga şampiyonluğu yaşayan Portekizli teknik direktör, 3 yıl üst üste şampiyon olan Barcelona'nın da hegemonyasına son verdi.

Real Madrid, aynı sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise yarı finalde Bayern Münih'e elenerek veda etti. Mourinho, Real Madrid'le 2011 yılında "Yılın teknik direktörü" ödülü kazandı. CHELSEA İLE YENİDEN ŞAMPİYON Real Madrid serüveninin ardından eski takımı Chelsea'yla anlaşan Jose Mourinho, ilk sezonunda Londra ekibiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde boy gösterdi. Chelsea, bu turda, Arda Turan'ın forma giydiği İspanyol ekibi Atletico Madrid'e elendi.

Bir sonraki sezon Chelsea, Mourinho önderliğinde Premier Lig'de şampiyonluğa uzanırken, Londra temsilcisi bu şampiyonlukta da iç sahada yenilgi yaşamamasıyla dikkati çekti. İngiltere Premier Lig'de toplam 6 kez şampiyon olan Chelsea, bu şampiyonlukların 3'ünü Jose Mourinho'yla yaşadı. REKLAM Chelsea'nin ardından Manchester United'a imza atan Jose Mourinho, takımın başında ligde istediği sonuçları alamasa da UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa uzanmayı başardı. A Grubu'nda Feyenoord, Zorya ve Fenerbahçe'yle eşleşen Manchester United, sarı-lacivertli rakibini İngiltere'de 4-1 yenerken, İstanbul'daki maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Manchester United, gruptan çıktıktan sonra sırasıyla Saint Etienne, Anderlecht, Celta Vigo ve Ajax'ı geçerek kupaya uzanmayı başardı. SADECE TOTTENHAM'DA KUPA KAZANAMADI Manchester United'ın ardından bir başka İngiliz ekibi Tottenham'ın başına geçen Mourinho, kariyerinde kupa kazanamadığı tek dönemi yaşadı. 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Mourinho'nun başında olduğu Tottenham, Premier Lig'deki ilk sezonunda altıncı, ikinci sezonunda ise yedinci oldu.

UEFA KONFERANS LİGİ'Nİ KAZANAN İLK TEKNİK DİREKTÖR İtalya'nın Roma ekibiyle 2021-2022 sezonu öncesi anlaşmaya varan Jose Mourinho, ligde zirvenin uzağında kalsa da, Avrupa'da kupa kazandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk düzenlendiği sezonda Roma'yı şampiyonluğa taşıyan Portekizli teknik adam, bu kupayı ilk kazanan teknik direktör olurken, Avrupa'daki bütün kupalarda zafere uzanan tek isim olmayı da başardı. REKLAM

2016'DAYKEN TÜRKİYE'DE ÇALIŞABİLECEĞİNİN SİNYALİNİ VERDİ Jose Mourinho, farklı takımların başında Türk ekipleriyle maça çıkarken, 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında Türkiye'de çalışabileceğinin sinyalini vermişti. Türkiye'den ilk daveti 2002-2003 sezonunda aldığını söyleyen Mourinho, şu ifadeleri kullanmıştı: "Portekiz'deyken ilk yurt dışından teklif Türkiye'den gelmişti. Aradan 13-14 yıl geçti ve bir daha da teklif olmadı. Şimdi olmak istediğim kulüpteyim ve ben burada minimum kontratım bitene kadar kalmak istiyorum. Ben futbol adamıyım, hala gencim, daha yıllarca burada olacağım. Beni 75 yaşında sanabilirsiniz ama sadece 53 yaşındayım. Ben tutkuyu severim, Türkiye'de de büyük bir tutku var. Niçin olmasın?"