JESUS, DERBİ GALİBİYETİ ALAMADI

Portekizli teknik adam, bu sezon Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı derbi karşılaşmalarında galibiyetle tanışamadı. Deplasmanda Beşiktaş ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertli ekip, evinde ise 4-2 mağlup oldu. Fenerbahçe, şampiyonluğu kaptırdığı Galatasaray'a ise hem iç hem de dış sahada 3-0 yenildi.

Söz konusu takımlara karşı 4 lig maçında 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Jesus, Fenerbahçe’nin başında Guus Hiddink’ten (1990-1991) bu yana bir Süper Lig sezonunda Galatasaray’a karşı oynadığı iki maçı da kaybeden ilk teknik direktör oldu.