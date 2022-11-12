SERDAR AZİZ'E DESTEK

“Serdar Aziz’in bugün özellikle şanssız olduğu iki an vardı. Bu maçtan önceki lig maçında çok iyi performans sergilemişti. Bugün şanssızlık yaşadı, bazen bu anlar başınıza gelebilir. Ama ben onların hocaları olarak onları anlıyorum. Onların da yanında olduğumu gösteriyorum."