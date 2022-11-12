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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan hakem tepkisi

Jorge Jesus'tan hakem tepkisi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Bitexen Giresunspor maçının ardından "Biz hala en üst sıradayız” açıklamasında bulundu. Jesus hakem Arda Kardeşler'e de tepki gösterdi

Giriş: 12.11.2022 - 20:54 | Güncelleme: ABONE OL

  • Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Giresunspor’a 2-1 mağlup oldu.

  • Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligde evlerindeki ilk mağlubiyeti aldıklarını ifade ederken hakem Arda Kardeşler'e de tepki gösterdi: 

  • “Yine 1 kişi eksik kaldık. Bu sene ilginçtir ki 3. kırmızı kartı gördük. Ligde Valencia, Batshuayi görmüştü, bugün Pedro gördü. Fenerbahçe oyuncularını atmak kolay. Bugün kırmızı kart gösteren hakem, Konyaspor maçında Valencia’ya kart göstermişti. Takım 11-11 iken iyi performans gösteriyordu." 

  • "Pedro atıldıktan sonra ilk yarının bitmesine 5 dakika vardı, dengemiz biraz bozuldu. İkinci yarı iyi başladık. 10 kişi olmamıza rağmen problem yaşamadık. Bu tarz şeyler futbolda olabiliyor." 

  • "Ligde hala birinci sıradayız. Bugün olan oldu. Daha önceden sorsaydınız Dünya Kupası’ndan önce verilen aradan önce takımınız 1 puan farkla lider olacak deselerdi kabul ederdim. Ama şu an daha fazla puanla lideriz. Biz hala en üst sıradayız”

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