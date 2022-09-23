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Jorge Jesus, Portekiz'de Fenerbahçe'yi anlattı: Böylesini görmedim! Son dakika Fenerbahçe FB haberleri

Jorge Jesus: "Ben böyle taraftar görmedim"

Fenerbahçe kariyerine güzel bir başlangıç yapan, uyguladığı rotasyonla en çok konuşulan teknik adam olan Jorge Jesus, ülkesi Portekiz’de açıklamalarda bulundu

23.09.2022 - 10:33 | Güncelleme: ABONE OL

  • Jorge Jesus, ülkesinde basına verdiği demeçte 12. adamı överek, "Çalıştığım ülkelerde ve takımlarda tanık olmadığım, tutkulu bir taraftar kitlesi bizi destekliyor. Başarıya aç bir taraftara sahibiz ve deplasmanda bile bizi yalnız bırakmıyorlar" ifadelerini kullandı.

  • Jesus, "Görev yaptığım ülkelerde ve takımlarda tanık olmadığım, tutkulu bir taraftar kitlesi bizi destekliyor. Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri olsa da uzun süredir başarıya aç, özlem duyan bir taraftara sahibiz. Şu anda takımımızın en büyük itici gücü, tribünlerimiz. Sadece evimizde oynadığımız maçlarda değil, deplasmana gittiğimizde de bizi asla yalnız bırakmıyorlar" ifadelerini kullandı. 

  • Başarılı teknik adam, yönetimin transfer dönemindeki hamleleriyle üzerine düşeni yaptığını söyledi. Jorge Jesus, "Bundan sonrası biz teknik ekiple, oyuncularda. Artık başarının sorumluluğu bizde" ifadelerini kullandı. 

  • Deneyimli çalıştırıcı, Milli aradan sonra Beşiktaş ile karşılaşacaklarını belirterek, "Önümüzde kazanılmayı bekleyen bir derbi var. Türkiye’de derbi maçlarının tansiyonu oldukça yüksek. Deplasmana gideceğiz ancak bunun üstesinden gelip kazanarak lig şampiyonluğu yolunda hedefimize adım adım yürümek istiyoruz" diye konuştu. 

  • Jorge Jesus son olarak Süper Lig’de rekabetin yüksek olduğunu sözlerine ekledi. Fenerbahçe'nin başında ligde şu ana kadar 6 resmi maça çıkan Jorge Jesus, bu maçlarda 4 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet alırken, takım toplamda 20 gol kaydetti.

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