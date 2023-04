''GERİDEN GELEREK KAZANMAK ÖZGÜVEN VERİYOR AMA BUNUNLA HER ZAMAN BAŞ EDEMEYİZ''

Geriden gelerek kazanmanın takıma özgüven aşıladığını söyleyen Jorge Jesus, bunun her maçta olmaması gerektiğine değinerek, “7. defa geriden gelerek galip geldik. Bu takıma çok inanıyorum. Terinin son damlasına kadar savaşıyor. Özgüvenli bir takım. Bu tarz galibiyetler özgüveni artırıyor ama her zaman böyle olmaması gerekir. Şimdiye kadar başımıza gelen problemleri çözmeyi bildik. Bir yandan bize özgüven verdi ama analiz etmemiz gerekiyor. Her zaman bununla baş edemezsiniz” ifadelerini kullandı.

''İRFAN CAN'IN KALİTESİNİ GÖSTERECEĞİ BİR POZİSYON OLMADI''

Jorge Jesus, kaleci İrfan Can Eğribayat’ın performansının sorulması üzerine “Altay’ın sakatlığı sonrası İrfan Can’ı oynatmaya başladık ama rakipler kendisinin kalitesini gösterecek kadar kalemize bu sürede hiç gelemedi. Bir gol yedi ama kendi hatamızdan gelen goldü. Bir tane de direkten dönen top vardı. Kendi kalitesini gösterecek pozisyon görmedi. Biz ona güveniyoruz. Bu şekilde devam edecek. 1. sıradaki takımın 2. sıradaki takımın üstünde baskı olur. 1. sırada olup baskı hissetmeyi tercih ederim. Bazen şampiyon oldu bazen olamadım ama 1. sırada olup o baskıyı hissetmeyi tercih ederim” değerlendirmesini yaptı.