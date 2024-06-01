Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        102
        Fenerbahçe
        FB
        99
        Trabzonspor
        TS
        67
        Rams Başakşehir
        İBFK
        61
        Kasımpaşa
        KSM
        56
        Beşiktaş
        BJK
        56
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        54
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        52
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        50
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        49
        Gaziantep FK
        GFK
        44
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        43
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        42
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        40
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        40
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        37
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Jorge Jesus kupayı kazandı, Ronaldo ağladı - Futbol Haberleri

        Jorge Jesus kupayı kazandı, Ronaldo ağladı

        Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al Hilal, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçın seri penaltı atışlarında Al Nassr'a 5-4 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 10:12 Güncelleme: 01.06.2024 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jesus kazandı, Ronaldo ağladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al Hilal ve Al Nassr, Kral Abdullah Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 7'nci dakikada Aleksandar Mitrovic ve 88’nci dakika Ayman Yahya'nın attığı gollerle mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi. Uzatma devrelerinde gol sesi çıkmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kuran Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, kupayı kazanan taraf oldu.

        Öte yandan mücadelede 3 kırmızı kart çıktı. Al Nassr’da 56’ncı dakika David Ospina kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Al Hilal’de ise 87’nci dakika Al Bulayhi ve 90’ncı dakika Kalidou Koulibaly oyun dışında kaldı. Al Hilal karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

        JORGE JESUS'TAN 1 SEZONDA 3 KUPA

        Teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal, bu sezon 3'üncü kupasını kazandı. Al Nassr'ı penaltılar sonucunda mağlup ederek Suudi Arabistan Kral Kupası'nın sahibi olan Al Hilal, Suudi Arabistan Süper Kupası ile Suudi Arabistan Ligi şampiyonluğunu da kazanmıştı.

        .png
        .png

        RONALDO AĞLADI

        Mücadeleyi kaybeden Al Nassr'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo ise karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı!
        TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Evlendiler
        Evlendiler
        Hırsız hırsız olalı böyle övgü almadı!
        Hırsız hırsız olalı böyle övgü almadı!
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Kozmetik mağazasında 'indirim' izdihamı
        Kozmetik mağazasında 'indirim' izdihamı
        Uçurumun kıyısındaki kızlar
        Uçurumun kıyısındaki kızlar
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Serap Doğan'ın ölümünde kahreden detaylar... 3 saatte gelen ölüm!
        Serap Doğan'ın ölümünde kahreden detaylar... 3 saatte gelen ölüm!
        Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldürdü
        Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldürdü
        Sıcaklık 3-5 derece artıyor! 2 bölgede sağanak!
        Sıcaklık 3-5 derece artıyor! 2 bölgede sağanak!
        Martial hamlesi!
        Martial hamlesi!
        Tekirdağ'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı
        Tekirdağ'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa