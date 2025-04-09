Jorge Jesus, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor!

Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oluyor. Jorge Jesus, Jose Mourinho ve Carlo Ancelotti'nin en ciddi adaylar olduğu koltuk için karar verildi.

MARCA'da yer alan ve UOL Esporte'ye dayandırılan haberde Brezilya Futbol Federasyonu, takımın başına Jorge Jesus'u getirecek.

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Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran deneyimli teknik direktör, Mayıs ayında Kulüpler Dünya Kupası başlamadan önce imzayı atacak. Haberde, Jorge Jesus için kulübü Al-Hilal'e 2.5 milyon Euro'luk bir serbest kalma bedeli de ödeneceği belirtildi.