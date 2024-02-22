Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'li gazeteci Carlson eski İngiltere Başbakanı Johnson'ın röportaj için 1 milyon dolar istediğini iddia etti

        ABD'li gazeteci Carlson eski İngiltere Başbakanı Johnson'ın röportaj için 1 milyon dolar istediğini iddia etti

        Rusya Devlet Başkanı Putin ile geçtiğimiz günlerde yaptığı röportaj ile konuşulan ABD'li gazeteci Carlson bu kez de eski İngiltere Başbakanı Johnson hakkında söyledikleriyle gündem oldu. Carlson, eski İngiltere Başbakanı Johnson'ın röportaj için kendisinden 1 milyon dolar istediğini iddia etti, Johnson'ın ekibinden iddialara yanıt geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 08:05 Güncelleme: 22.02.2024 - 08:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Son günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı röportaj ile gündem olan ABD'li gazeteci Tucker Carlson, bu kez eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson hakkındaki açıklamalarıyla gündeme geldi.

        Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson, katıldığı bir canlı yayında eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kendisiyle röportaj yapmak için 1 milyon dolar istediğini iddia etti.

        Carlson, Boris Johnson'ın ekibine röportaj talebinde bulunduğunu, ekibinden birinin ise 'Bu size 1 milyon dolara mal olacak' yanıtını verdiğini öne sürdü. Boris Johnson'ın ekibinden ise iddialara yalanlama geldi.

        "BU DOĞRU DEĞİL"

        Johnson'ın ekibi, bunun doğru olmadığını açıkladı ve şu ifadeleri kullandı: "Johnson, parayı yalnızca Ukraynalı yardım kuruluşlarına gitmesi koşuluyla başlangıçta kabul etti. Ancak Navalny'nin ölümünden sonra bunu yapmamaya karar verdi"

        REKLAM
        Putin Carlson ile röportajını değerlendirdi: "Şaşırdım..."
        Putin Carlson ile röportajını değerlendirdi: "Şaşırdım..." Haberi Görüntüle

        "PUTİN'İ SAVUNMUYORUM AMA..."

        54 yaşındaki Carlson, 2019'dan bu yana Rus lider Putin'in konuştuğu ilk Batılı gazeteci olmuştu. Röportajın ardından Rusya destekçisi olduğu için eleştirilen Carlson, bu iddialara da yanıt verdi. Putin'in rejimini desteklediğini reddeden Carlson, "Putin'i savunmuyorum ama Putin 1 milyon dolar istemedi, bunlar korkunç" ifadelerini kullandı.

        Diğer yandan Putin Carlson'a verdiği demeçte, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda "Türkiye'nin de arabuluculuğu ile tam anlaşmaya varıyorduk, İngiltere Başbakanı Boris Johnson devreye girdi ve Ukrayna'yı yanlış yönlendirdi, barış olmadı" açıklamasında bulunmuştu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Barışın sağlanması için elimizden ne geliyorsa bunu yapmaya devam edeceğiz. İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson barış çabalarından elini çekmeden önce beraber çalışmalar yaptık, çabalarımıza devam ettik, olmadı." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Boris Johnson
        #Tucker Carlson
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Madrid'deki "tarihi" eylem sona erdi
        Madrid'deki "tarihi" eylem sona erdi
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        Sağlık düzenlemesi Meclis'ten geçti
        Sağlık düzenlemesi Meclis'ten geçti
        Barcelona kaçamadı!
        Barcelona kaçamadı!
        Emekli ikramiyesi komisyondan geçti
        Emekli ikramiyesi komisyondan geçti
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Tarihinde ilk kez
        Tarihinde ilk kez
        8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı
        TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Öğrenci servisi kazasında 'kalp krizi' gizemi!
        Öğrenci servisi kazasında 'kalp krizi' gizemi!
        Washington'a yeni büyükelçi atandı
        Washington'a yeni büyükelçi atandı
        Habertürk Anasayfa