ABD'li gazeteci Carlson eski İngiltere Başbakanı Johnson'ın röportaj için 1 milyon dolar istediğini iddia etti

ABD'li gazeteci Carlson eski İngiltere Başbakanı Johnson'ın röportaj için 1 milyon dolar istediğini iddia etti

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Son günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı röportaj ile gündem olan ABD'li gazeteci Tucker Carlson, bu kez eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson hakkındaki açıklamalarıyla gündeme geldi.

Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson, katıldığı bir canlı yayında eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kendisiyle röportaj yapmak için 1 milyon dolar istediğini iddia etti. Carlson, Boris Johnson'ın ekibine röportaj talebinde bulunduğunu, ekibinden birinin ise 'Bu size 1 milyon dolara mal olacak' yanıtını verdiğini öne sürdü. Boris Johnson'ın ekibinden ise iddialara yalanlama geldi.

"BU DOĞRU DEĞİL" Johnson'ın ekibi, bunun doğru olmadığını açıkladı ve şu ifadeleri kullandı: "Johnson, parayı yalnızca Ukraynalı yardım kuruluşlarına gitmesi koşuluyla başlangıçta kabul etti. Ancak Navalny'nin ölümünden sonra bunu yapmamaya karar verdi" REKLAM Putin Carlson ile röportajını değerlendirdi: "Şaşırdım..." Haberi Görüntüle

"PUTİN'İ SAVUNMUYORUM AMA..." 54 yaşındaki Carlson, 2019'dan bu yana Rus lider Putin'in konuştuğu ilk Batılı gazeteci olmuştu. Röportajın ardından Rusya destekçisi olduğu için eleştirilen Carlson, bu iddialara da yanıt verdi. Putin'in rejimini desteklediğini reddeden Carlson, "Putin'i savunmuyorum ama Putin 1 milyon dolar istemedi, bunlar korkunç" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Putin Carlson'a verdiği demeçte, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda "Türkiye'nin de arabuluculuğu ile tam anlaşmaya varıyorduk, İngiltere Başbakanı Boris Johnson devreye girdi ve Ukrayna'yı yanlış yönlendirdi, barış olmadı" açıklamasında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Barışın sağlanması için elimizden ne geliyorsa bunu yapmaya devam edeceğiz. İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson barış çabalarından elini çekmeden önce beraber çalışmalar yaptık, çabalarımıza devam ettik, olmadı." ifadelerini kullandı. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.