Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Johnny Depp’ten eski eşi Amber Heard’e şarkılı gönderme - Magazin haberleri

Johnny Depp’ten eski eşi Amber Heard’e şarkılı gönderme

Johnny Depp ve Amber Heard'ün 'iftira' davası sonuçlanmasına rağmen, ikili arasındaki gerilim sürüyor. Depp'in zaferiyle sonuçlanan davaya itiraz eden ve son günlerde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Amber Heard'e ünlü aktörden gönderme geldi

11.07.2022 - 17:50 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Oyuncu Johnny Depp (58) ile Amber Heard (36), 15 aylık evliliklerini 2017'de noktalamıştı. Bütün dünyanın 'bir Hollywood filmi' gibi takip ettiği Depp ve Heard'ün 'taciz' ve 'iftira' davasını ünlü aktör kazanmıştı.

    ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davada, 14 saat süren karar alma sürecinin sonunda jüri, Depp'i haklı bularak Amber Heard'ün eski eşine 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti. 

  • Çalkantılı dava sürecini geride bırakan Johnny Depp, zaferinin tadını verdiği konserler ve yeni film projeleriyle çıkarıyor.

    ABD'li oyuncu, Jeff Beck'in yeni albümünde seslendirdiği şarkı ile eski eşi Amber Heard'ü hedef aldı.

  • ŞARKI YAZDI

    Dava sonrası zaferini kutlamak için birçok kez konser veren Depp, yakın arkadaşı İngiliz gitarist Jeff Beck'in yeni albümünde dikkat çekici bir şarkıya imza attı. 

    The Sunday Times'a göre; Depp, "Sad Motherf-kin' Parade" adlı şarkıyı olaylı bir şekilde ayrıldığı Amber Heard'e yazdı.

  • "YEDİ YILDIR KAŞINTI TUTMUŞ BİR KÖPEK GİBİ OTURUYORSUN"

    Şarkı sözlerinde geçen "Yedi yıldır kaşıntı tutmuş bir köpek gibi oturuyorsun." ifadesinin Heard'e ithafen yazıldığını belirten İngiliz gazetesi, oyuncunun eski eşini hedef aldığını belirtti.

    Aynı şarkıda geçen "Bir kuruşum bile olsaydı senin eline ulaşmazdı." sözlerinin de Amber Heard'ü işaret ettiği düşünülüyor.

  • KARARA İTİRAZ

    Öte yandan eski eşinin kendisine açtığı "iftira" davasını kaybeden Heard, avukatlarının hazırladığı 43 sayfalık önerge ile kararın geri çekilmesi için soluğu mahkemede almıştı.

    Oyuncu, ikinci kez mahkemeye başvurarak, yanlış kişinin jüri koltuğunda oturduğunu öne sürmüştü.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.