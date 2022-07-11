New York Post'un haberine göre; Oyuncunun avukatları, karalama davası sonucunda suçlu bulunan Heard'ü temize çıkarmak için mahkemeye 43 sayfalık bir önerge sunmuştu.

Önergede Depp'in sunduğu kanıtların, davayı sonlandırmak ve Heard'ü suçlu göstermek için yeterli olmadığı belirtildi.

The Guardian'a konuşan Johnny Depp'in temsilcisi Ben Chew, böyle bir hamleyi tahmin ettiklerini ama önergenin beklediklerinden daha uzun ve önemsiz olduğunu dile getirdi.