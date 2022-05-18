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Johnny Depp ve Amber Heard'ün aşk notları ortaya çıktı!

Johnny Depp ile Amber Heard'ün ABD'nin Virginia kentinde görülen iftira davası devam ediyor. Haftalar ilerledikçe Depp ve Heard'ün özel hayatlarının ayrıntıları da ortaya seriliyor. Bu kez ikilinin, ortak tuttuğu günlük ve oraya yazılan aşk notları mahkeme heyetinin karşısında okundu

18.05.2022 - 13:48 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Bir dönem Hollywood'un gözde çifti olan Johnny Depp (58) ile Amber Heard (36) arasındaki iftira davası neredeyse her gün yeni bir gelişmeyle devam ediyor. Davanın ilk bölümünde Depp ve tanıkları konuşmuştu. İkinci perdede ise Heard cephesi ifade vermeye başladı. ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davanın dünkü duruşmasında Heard ve Depp'in, birlikte el yazısıyla kaleme aldıkları günlüğe yazdıkları aşk notları ortaya çıktı.

  • EN ÖZEL SATIRLAR MAHKEME HEYETİNİN KARŞISINDA OKUNDU

    Tanık kürsüsünde oturan Amber Heard'ün eski eşi hakkında o dönemdeki duyguları da bu şekilde ortaya çıktı. Heard, duruşmada çapraz sorgudaydı. Johnny Depp'in avukatı Camille Vasquez'in sorularına yanıt verdi. Vasquez; salondakilere Amber Heard'ün eski eşiyle birlikte tuttuğu günlüğe yazdığı satırları yüksek sesle okudu.

  • "SENİ PARÇALARINA AYIRMAYI VE TADINA VARMAYI İSTİYORUM"

    Bunlardan biri Amber Heard'ün 2015 yılının Mayıs ayında yani daha yeni evli oldukları dönemde yazdığı satırlardı. Heard, deftere el yazısıyla şunları yazmıştı:

    Gerçek aşk, sadece tutkunun çılgınlığını ya da huzurun verdiği güveni seçmekle ilgili değil. Bu, her ikisine de sahip olmakla ilgili. Ben sende dostluğu ve saygıyı gördüm. Ama hala seni parçalarına ayırmayı, yutmayı ve tadına varmayı istiyorum.

  • Amber Heard, Johnny Depp'in avukatı Camilla Vasquez'in sorularına bu satırların eski eşine yazılmış bir aşk notu olduğunu söyleyerek yanıt verdi.

  • "BENİM KOCAM, BENİM MUTLU BALAYIM"

    Heard, bir önceki duruşmada Johnny Deppp'in balayında bile kendisine şiddet uyguladığını ileri sürmüştü. Fakat buna tezat olarak Heard'ün, 22 Temmuz'da günlüğe "Benim kocam, benim mutlu balayım." yazdığı satırlar da duruşmada hem gösterildi hem okundu. Eski çiftin birlikte tuttuğu günlüğün 1 Ağustos 2015 tarihli sayfasında da aktrisin "Sana ne kadar büyük hayranlık duyduğumu söylemek için sabırsızlanıyorum. Daha muhteşem bir balayı hayal edemezdim." satırları yer alıyor.

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