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Johnny Depp ve Amber Heard cephesinde yeni gelişme! Temyize gidiyor... - Magazin haberleri

Johnny Depp ve Amber Heard cephesinde yeni gelişme!

Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard'ün davası sonuçlanmış gibi görünse de taraflar, henüz kararın gereklerini yerine getiremedi. Heard'ün, mahkemenin 15 milyon dolar olarak belirlediği rakamı ödemesinin imkansız olduğu konuşulurken temyize gideceği açıklandı

27.06.2022 - 13:57 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp (58) ile Amber Heard, 15 aylık evliliklerini 2017'de noktalamıştı. Boşandıktan sonra 'taciz' ve 'iftira' suçlamasıyla karşı karşıya gelen Depp ve Heard'ün davasında jüri, geçtiğimiz haftalarda kararını açıklamıştı.

    ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davada, 14 saat süren karar alma sürecinin sonunda jüri, ünlü aktörü haklı bularak Amber Heard'ün eski eşine 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti. Ancak dava, her ne kadar sonuçlanmış gibi görünse de taraflar henüz kararın gereklerini yerine getiremedi. 

  • Davadan sonra 'Today Show'da Savannah Guthrie'ye konuşan Amber Heard, Johnny Depp'i 'yalancı' olmakla suçlamaya devam etmiş ve aktörün evlilikleri sırasında kendisine şiddet uyguladığına dair iddialarını yinelemişti. Heard, şimdi de resmen temyize gideceğini ifade etti.

  • "MASUMSANIZ AF DİLEMEZSİNİZ!"

    New York Post'un haberine göre; Amber Heard'ün sözcüsü aktrisin temyize gideceğinin sinyalini verdi ve "Masumsanız, af dilemezsiniz. Ve haklı olduğunuzu biliyorsanız temyize gitmeyi reddetmezsiniz." diye konuştu.

  • TÜM DÜZENLEMELERİNİ REDDETTİ

    Olaylı dava, üç hafta içerisinde Virginia Temyiz Mahkemesi'ne taşınacak ve bu süre zarfında her iki tarafın da temyiz bildiriminde bulunmak için 30 günü olacak.

    Dava temyizdeyken Depp ve Heard'ün sırasıyla 2 milyon dolar ve 10.35 milyon dolara ek olarak yıllık yüzde 6 faiz oranını içeren tazminatlarını ödemeleri gerekecek.

    Ayrıca duruşmaya aşina bir kaynak, yargıcın kararı kağıt üzerine geçirdiğini ve Heard'ün önerilen tüm düzenlemelerini reddettiğini de söyledi.

  • "KAYBEDECEK HİÇBİR ŞEYİ YOK"

    Ünlü isme yakın bir kaynak, Amber Heard'ün "beş parasız kaldığını", "Hollywood'daki kariyerinin sona erdiğini düşündüğünü" ve "kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını" iddia etti.

    Heard, avukatı aracılığıyla Depp'e ödemesi gereken milyonlarca dolarlık tazminatı karşılayamayacağını da itiraf etti. Ünlü ismin avukatı Elaine Bredehoft, aktrisin bu tazminatı ödeyecek maddi güce sahip olup olmadığı sorulduğunda, "Hayır, kesinlikle yok." cevabını verdi.

    Ayrıca geçtiğimiz günlerde Amber Heard'ün bir indirim mağazasından alışveriş yaparken çekilen görüntüleri de dikkat çekmişti.

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