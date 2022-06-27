TÜM DÜZENLEMELERİNİ REDDETTİ

Olaylı dava, üç hafta içerisinde Virginia Temyiz Mahkemesi'ne taşınacak ve bu süre zarfında her iki tarafın da temyiz bildiriminde bulunmak için 30 günü olacak.

Dava temyizdeyken Depp ve Heard'ün sırasıyla 2 milyon dolar ve 10.35 milyon dolara ek olarak yıllık yüzde 6 faiz oranını içeren tazminatlarını ödemeleri gerekecek.

Ayrıca duruşmaya aşina bir kaynak, yargıcın kararı kağıt üzerine geçirdiğini ve Heard'ün önerilen tüm düzenlemelerini reddettiğini de söyledi.