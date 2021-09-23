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Johnny Depp'ten 'iptal kültürüne' karşı isyan çağrısı - Magazin haberleri

Johnny Depp'ten 'iptal kültürüne' karşı isyan çağrısı

Meslektaşı Amber Heard ile olaylı bir şekilde boşanan oyuncu Johnny Depp'in eski eşiyle hukuk mücadelesi devam ediyor. Heard'e şiddet uyguladığı iddiasıyla kariyerinde düşüş yaşayan ve Hollywood'dan dışlanan Depp, bağlamından koparılan tek bir cümle üzerinden insanın tüm hayatını mahvedebilen 'iptal kültürüne' karşı isyan çağrısında bulundu

23.09.2021 - 17:08 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp (58), Amber Heard (35) ile 2016 yılında olaylı bir şekilde boşanmış ve sonrasında eski eşiyle davalık olmuştu. Heard ile hukuki mücadelesi devam eden Depp, birinin diğerini itham etmek istemesi halinde zorbalık örgütlenmesi çalıştırmasına imkan vermesi bakımından 'iptal kültürü'nün çok ileri gittiğini' söyledi.

  • "KONTROLDEN ÇIKTI"

    Sputnik'in haberine göre; İspanya'daki San Sebastian Film Festivali'nde ömür boyu başarı ödülü alan Johnny Depp, gazetecilerle sohbetinde, "Artık o kadar kontrolden çıktı ki, kimsenin güvende olmadığına yemin edebilirim, ne sizden ne de o kapının dışındakilerden herhangi biri." ifadelerini kullandı.

  • Amerikalı oyuncu, 'iptal kültürü' saldırısının devasa sonuçları olabildiğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

    Bir cümle cımbızlayıp bağlamı ortadan kaldırarak altınızdan halıyı çekiyorlar. Bu sadece benim başıma gelmedi, pek çok insanın başına geldi. Ne yazık ki, belli bir noktada bunun normal olduğunu ya da olmadığı halde kendileri olduğunu düşünmeye başlıyorlar.

  • Nisan 2018'de İngiliz gazetesi The Sun'ın yayıncısına karşı hakkında "eş döven" diye yazıldığı için açtığı iftira davasını kaybettikten sonra 2020'de Warner Bros. tarafından 'Fantastik Canavarlar' film serisinden kovulan Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'e, şiddete uğradığını söyleyerek "kurgu iddialarla itibarını zedelediği" gerekçesiyle 50 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

    The Sun'a karşı kaybettiği iftira davasına atıfla bulunarak, "Gerçekle silahlanmışsanız, ihtiyacınız olan tek şeyin bu olduğuna inanıyorum. Verilen hükmün sanat için kural dışına çıkması önemli değil." dedi.

  • Ünlü aktör, insanların 'iptal kültürü'nü geri püskürtmesi gerektiğini söyleyerek şu çağrıyı yaptı:

    Bir haksızlık olduğunda ister sana ister sevdiğin birine ya da inandığın birine karşı ayağa kalk! Oturma çünkü sana ihtiyaçları var.

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