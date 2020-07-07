

Eski çiftin avukatları Depp ile Heard'ün aynı anda mahkeme binasına ulaşmaması için gerekli önlemleri aldı. Yüksek Mahkeme binasına ilk ulaşan Amber Heard oldu.

Siyah bir elbise giyen Heard, koronavirüsten korunmak için maske yerine de kırmızı üstüne beyaz puantiyeli bir bandana kullandı.