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Johnny Depp'e açılan bir dava daha sonuçlandı

Eski eşi Amber Heard'e açtığı "iftira" davasını kazanan ve yeni film projesiyle beyazperdeye dönmeye hazırlanan Johnny Depp'in, 2018 yılında adının karıştığı bir başka dava daha sonuçlandı. "City of Lies" filminin set çalışanına yumruk attığı iddia edilen oyuncunun bazı şartları yerine getirmesi bekleniyor

12.07.2022 - 18:03 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Amber Heard ile yaşadığı çalkantılı dava sürecini geride bırakan Johnny Depp, 2018 yılında "City of Lies" (Yalanlar Şehri) filminin çekimleri sırasında 'Rocky' lakaplı set çalışanı Gregg Brooks'a saldırdığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

  • Film setinin lokasyon yöneticisi Brooks, Depp'e, kendisine yumruk attığı gerekçesiyle dava açmıştı.

  • GEÇİCİ BİR BİR ANLAŞMA YAPILDI

    The Hollywood Reporter'ın haberine göre; dava, geçici bir anlaşma ile sonuçlandı. Gregg Brooks ile uzlaşmaya varan aktörün, ağustos sonuna kadar mahkemenin belirlediği bazı şartları yerine getirmesi bekleniyor.

  • Depp'in yerine getirmesi gereken şartlar kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak Johnny Depp'in bu şartları yerine getirmemesi durumunda davanın yeniden açılacağı belirtildi.

  • SET GÖREVLİSİNİN İDDİASI

    Gregg Brooks isimli set görevlisi, Depp'e "Bugünlük çekimlerin bitmesi gerekiyor." dediği için, ünlü aktörün "Sen kim oluyorsun da bana ne yapmam gerektiğini söylüyorsun!" ifadelerini kullanarak, kendisine iki kez yumruk attığını öne sürmüştü.

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