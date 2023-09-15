Johnny Depp: Bana hep güvendiler
Eski eşi Amber Heard'e açtığı karalama davası nedeniyle prestiji sarsılan ABD'li oyuncu Johnny Depp, uzun yıllardır marka elçisi olduğu Fransız moda devi hakkında konuştu. Depp, "Bunu kimse yapmaz. Oradaki herkes bana güvendi ve bana destek oldu. Sonsuza dek onlara borçlı kalacağım. Onlara hep sadık kalacağım" dedi
- 1
Amber Heard’e açtığı karalama davasından zaferle ayrılan Johnny Depp'in ünlü bir Fransız markası ile ilişkisinin sallantıda olduğu ileri sürülmüştü. Ancak kısa bir süre sonra Depp'in lüks markayla yedi figürlü bir anlaşma imzaladığı belirtilmişti.
- 2
"BANA HEP GÜVENDİLER"
2015'te birlikte çalışmaya başladığı markanın parfümünün yüzü olan Johnny Depp, konuyla alakalı konuştu. Zor günleri geride bırakan ünlü oyuncu, "Ne kadar riskli olursa olsun beni hiç yalnız bırakmadılar. Bana hep güvendiler, bana inandılar ve anlaşmamızı sürdürmeye karar verdiler" ifadelerini kullandı.
- 3
"SONSUZA DEK ONLARA BORÇLU KALACAĞIM"
Depp, ayrıca, "Bunu kimse yapmaz. Oradaki herkes bana güvendi ve bana destek oldu. Sonsuza dek onlara borçlı kalacağım. Onlara hep sadık kalacağım" şeklinde konuştu.
-
- 4
İNZİVAYA ÇEKİLMİŞTİ
Öte yandan Johnny Depp, geçtiğimiz aylarda zamanının büyük bir bölümünü İngiltere'nin Somerset kentinde geçirdiğini söylemişti. Daha sakin ve huzurlu bir hayat sürdürmeyi hedeflediğini belirten oyuncu, şehir hayatından uzaklaşmak ve bir süre kırsalda yaşamak istediğini dile getirmişti.
- 5
Johnny Depp, "Kendine has karakteri olan yerleri seviyorum. Birçok farklı yerde evim var ve hepsinin benim için özel bir anlamı var. Yalnızca 'Evlerim var' demiyorum, her birini kullanıyorum çünkü her biri çok özel" demişti.
- 6
Johnny Depp, "Alışverişe çıksam insanlar etrafımı çevreleyip, selfie çekilmek istiyor. Buna çok takılmıyorum ama fazla kalabalık olabiliyor. İngilizler daha sakin, seni sanki komşunmuş gibi karşılıyor" ifadelerini kullanmıştı.
-
- 7
"UTANGAÇ BİR İNSANIM"
Johnny Depp, "Gezmeyi, yeni yerler görmeyi ve insanlarla tanışmayı seviyorum ama çok da dışa dönük bir insan değilim. Ben bir oyuncuyum ve insanlara beklediklerini vermeye çalışıyorum ama oldukça utangaç bir insanım" diye konuşmuştu.
Fotoğraflar: AP, Reuters