John Lundstram: Ben bir liderim ve liderlik yapabilirim

Trabzonspor’un bu sezon kadrosuna kattığı oyunculardan John Lundstram, Trabzonspor Dergisi'nin 22'nci sayısına konuştu.

Takımda üst düzey oyuncular bulunduğunu belirten 30 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu, yapmaları gerekenin maç günü sahaya çıkarak bunu göstermek olduğunu söyledi. Kendisinin de yeterli tecrübeye sahip olduğunu söyleyen Lundstram, “Ben bir liderim ve liderlik yapabilirim. Büyük kulüplerde büyük de baskı oluyor ve her şey büyük oyuncuların iyi performans sergilemesine dayanıyor” dedi. Trabzonspor’a gelirken takımın iyi futbol oynadığını, çok teknik ve iyi oyunculardan kurulu olduğunu biliyordum. Fakat lig bir bütündür. Çok iyi bir lig olduğunu düşünüyorum ve birçok takım iyi futbol oynuyor. Trabzonspor açısından üst düzey oyuncular var, antrenmanda bu üst seviye oyuncuları görüyorum. Fakat, yapmamız gereken şey maç günü sahaya çıkmak ve bunu daha çok göstermek. Büyük kulüplerde büyük de baskı oluyor ve her şey büyük oyuncuların iyi performans sergilemesine dayanıyor” ifadelerini kullandı.

"BARDAĞIN YARISI DOLU DİYENLERDEN OLDUM"

Her zaman iradesi kuvvetli biri olduğunu söyleyen Lundstram, “Elbette hepimizin hayatta inişleri ve çıkışları oluyor. Fakat ben her zaman ‘bardağın yarısı dolu’ diyenlerden olmuşumdur. Ve her zaman ve her durumda çok çalışarak yola devam etmeye çalışırım. Gençken çok zorluklar yaşadım, o dönemlerde dünyanın size karşı olduğunu düşünürsünüz. Fakat konu bununla alakalı değildir. Asıl mesele çıkıp mücadele etmekle ve kendinize inanarak yolunuza devam edebilmekle alakalıdır. Sanırım ister futbolda olsun ister hayatta olsun en önemlisi de budur. Sadece kendinize güvenmeli ve yolunuza devam etmelisiniz” dedi.