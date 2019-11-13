40 yaşındaki şarkıcı unvanı kazandıktan sonra "Çok heyecanlıydım ama aynı zamanda biraz da korkuyordum, çünkü çok fazla baskı vardı. Şimdi herkes benim bu unvanı taşıyacak kadar seksi olup olmadığımı görmek isteyecek. Idris Elba’yı da takip ediyorum ve bu hiç adil değil ve benim açımdan hoş değil" şeklinde esprili bir yorum yaptı.