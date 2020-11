John F. Kennedy'nin suikastla öldürülmesinin üzerinden 57 yıl geçti. Kennedy'nin amacı, madalya kazandığı II. Dünya Savaşı'nın bitiminde gazeteci olmaktı. Ne var ki babasının siyasete hazırladığı ağabeyi, aynı savaşta bombardıman uçağının çatışma sırasında infilak etmesi sonucu ölünce ailenin beklentilerini karşılama görevi kendisine kaldı. Siyasete girdikten sonra 1960'ta başkan seçilen John F. Kennedy, Beyaz Saray'daki üçüncü yılında suikasta kurban gitti. Başkan Kennedy'nin aşırı Marksist Lee Harvey Oswald tarafından öldürüldüğü resmi olarak defalarca ilan edilse de suikastle ilgili birçok iddia ortaya atıldı, komplo teorileri üretildi. Öyle ki üretilen komplo teorileri üzerine birçok film, dizi ve belgesel çekildi. Birçok kitap yazıldı. O gün Dallas'a yağan yağmur kesilmeseydi Kennedy belki de hayatta kalacaktı. Mehmet Çalışkan, Habertürk 'Haftanın Portresi'nde John F. Kennedy Suikastı'nı derledi

O gün yağmur kesilmeseydi, her şey farklı olabilirdi...

Texas'ın valisi John B. Connally ile senatörü Ralph Yarborough arasında süren çekişmeye son vermek, 1964 seçimleri için seçmenlere karşı birlik - beraberlik görünümü verme amacıyla iki siyasetçiyi yanına alarak eyalette bir gezi düzenlemeyi kararlaştırdı.

Zira Teksas, seçimlerin kazanılmasında önemli payı olan salıncak eyaletlerden biriydi.

Gezinin Dallas'tan başlamasına karar verildi.

Yağmurun durması, FBI görevlilerinin korkusuydu.

Yağmur durursa Başkan John. F. Kennedy, Dallaslılar'ı üstü açık bir otomobilde selamlamak istiyordu.

Yağmur devam ederse üstü kapalı bir otomobile binecekti.

John F. Kennedy...

1938...

Londra Büyükelçiliği yapan babasının yanında sekreter olarak 6 ay çalıştı.

1940...

Harvard Üniversitesi'nden mezun olduktan hemen sonra ABD'nin II. Dünya Savaşı'na girmesiyle katıldığı orduda deniz kuvvetlerinde görev aldı. Komuta ettiği gemi, Güney Pasifik'te Japonlar tarafından batırıldığında tayfadan iki kişi hayatını kaybetti. Japonların öldüğünü sandığı ekibin geri kalanıysa 11 kişiden oluşuyordu. Yüzerek 11 askerini ıssız bir adaya çıkarttı.

Bu hikâye 1963'te 'P.T. 109' adıyla sinemaya uyarlandı. Filmde John F. Kennedy'i Cliff Robertson canlandırdı. Mürettebatını kurtarmayı başarmasıyla Purple Heart ve Donanma ve Deniz Piyadeleri Madalyası'na layık görüldü.

Savaşın bitmesinden sonra gazeteci olmak ve akademik kariyer yapmak istiyordu ama babasının siyasetçi olması adına yetiştirdiği ağabeyi Joseph Kennedy Jr.'ın 1944'te bombardıman uçağının infilak ederek hayatını kaybetmesi üzerine ailenin beklentilerini karşılama yükümlülüğüyle karşı karşıya kaldı.

1946....

Henüz 29 yaşındayken Demokrat Parti'nin adayı olarak Massachusetts eyaletinden Kongre üyeliğine seçildi.

1948...

Temsilciler Meclisi'nde üç dönem görev yaptı.

1952...

Massachusetts eyaletinden senatör seçildi.

1953...

24 yaşındaki Jacqueline Lee Bouvier ile evlendi.

1955...

'Profiles in Courage' adlı kitabını yayımladı.

1957...

'Profiles in Courage' ile Biyografi veya Otobiyografi dalında Pulitzer Ödülü'nü kazandı.

1960...

Ocak ayında başkanlık seçimlerine katılacağını açıkladı.

(8 Kasım): Richard M. Nixon'dan daha çok oy alarak, Theodore Roosevelt'ten sonra 43 yaşındayken ABD tarihinin en genç ikinci ve aynı zamanda ilk Katolik başkanı olarak Beyaz Saray'ın yolunu tuttu.

1961...

(20 Ocak): Yemin töreninden sonra başkanlık görevi resmen başladı.

(17 Nisan): İki yıl önce ABD'nin desteklediği Batista diktatörlüğünü devirip Küba'nın yönetimini devralan Kübalı devrimci Fidel Castro'yu iktidardan indirmek için Küba'nın domuzlar Körfezi'ne askeri çıkarma yapıldı. Çıkarma başarısız olurken 118 ABD askeri öldü, 360'ı yaralanırken 1.202'si esir düştü.

(18 Nisan): CIA ajanları Angus McNair ile Howard Andersen Pinar del Rio'da infaz edildi.

(19 Nisan): 5 adet B-26 bombardıman uçağı Küba hava sahasına girdi. Uçaklardan dördü CIA personelince kullanılıyordu. Küba Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir Sea Fury ve iki T-33 uçağı bombardıman uçaklarından ikisini düşürdü. 4 CIA görevlisi hayatını kaybetti.

Başarısız çıkarma, Fidel Castro yönetimini daha da güçlendirirken ABD'nin arka bahçesine Sovyet füzelerinin yerleştirilmesine neden oldu. Sovyetler Birliği, ABD tarafından işgal edilmesini önlemek için Küba'ya füzeler yerleştirdi. 16 Ekim - 28 Ekim arasında yaşanan Küba Füze Krizi ile iki nükleer güç karşı karşıya geldi.

Başkanlığının ilk aylarında yaşadığı başarısızlık, ülkede büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.

1962...

(5 Ağustos): Dönemin sinema yıldızı Marilyn Monroe 36 yaşındayken öldü. Aşırı dozda ilaç içerek ve uyuşturucu kullanarak intihar ettiği söylense de başkanla aşk yaşadığı için CIA tarafından öldürüldüğü yönünde iddialar ortaya atılıp, komplo teorileri üretildi. İddialar, hiçbir zaman kanıtlanamadı.

1963...

(22 Kasım): Air One Force'tan inip eşi Jacqueline Kennedy ile birlikte üstü açık otomobilin arka koltuğuna oturdu. Limuzin tarzı otomobilin bir ön koltuğuna ise vali John B. Connally ile 23 yaşındaki eşi Nellie Connally oturdu.

Kennedy çifti, kendilerini selamlayan Dallaslılar'a neşe içinde karşılık veriyordu. Kortej, saatte 25 km ile ilerlerken saat 12.30'da duyulan silah sesini o ana kadar neşeyle başkanlarını selamlayan Dallaslılar'ın çığlıkları takip etti.

İlk kurşun, ensesinden girip kravat düğümünün olduğu yerden çıktı. Belindeki rahatsızlığı nedeniyle yolculuktan önce takılan korse, vurulduktan sonra öne doğru düşmesini engelledi. Bu nedenle açık hedef olmayı sürdürmesiyle ikinci kurşun başına isabet etti. Otomobil, o esnada hızlansa da diğer kurşun vali John B. Connally'nin sırtına saplandı. Şoför, Parkland Hastanesi'ne gitti. Hemen ameliyata alınsa da saat 13'te hayatını kaybetti. Saldırıda ağır yaralanan vali John B. Connally ise hayata döndürüldü.

Lee Harvey Oswald...

1959...

Donanmada askerlik yaptıktan sonra Marksist görüşleriyle ABD'de yaşamanın mümkün olmayacağı, daha iyi hayata sahip olacağı inancıyla 20 yaşındayken Sovyetler Birliği'ne giderek Minsk şehrinde yaşamaya başladı.

ABD Büyükelçiliği'ne giderek vatandaşlıktan ayrılmak istediğini söyledi.

1961...

Minsk'te Rus vatandaşı Marina ile evlendikten sonra bir kez daha ABD Büyükelçiliği'ne giderek hiçbir şekilde suçlanmaması karşılığında eşiyle ülkesine dönmek istediğini söyledi.

1962..

Önce ABD vatandaşlığından çıkmak istemesi, sonra Sovyetler Birliği'nden ülkesine dönmesi FBI'ın dikkatini çekince takibe alındı.

Dallas'a döndükten sonra baba da olmasına rağmen bir türlü düzenli hayata geçemedi.

Satın aldığı İtalyan yapımı olan Mannlicher Carcano marka dürbünlü tüfekle atış talimleri yapmaya başladı.

Marksist düşünceleriyle fanatik bir muhalif profili çizerken Domuzlar Körfezi Çıkarması ile Fidel Castro'nun iktidardan düşürülmek istenmesi üzerine sokaklarda başkan aleyhine propaganda yapıp broşürler dağıttı.

Dallas'ta bir gece kulübü işleten Jack Ruby ile John F. Kennedy yüzünden tartıştı. Tartışma, Ruby'nin başkanı sevdiğini, kendi mekânında onun hakkında ileri - geri konuşamayacağını söylemesi üzerine çıktı. .

Marina, eşinin tehlike arz eden davranışlarda bulunmasından dolayı tüfeği ve tabancayı sakladı. Eşinin sadece atış talimi yapacağına dair söz vermesiyle silahları sakladığı yerden çıkardı.

1963...

(28 Eylül): Mexico City'deki Sovyetler Birliği'nin büyükelçiliğine gitti.

FBI takibini devam ettirse de görevli ajan raporuna tehlikeli biri olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığını yazdı.

İkinci çocuğuna hamile olan eşi Marina, kocasının tutarsız davranışları nedeniyle evi terk ederek bir Rus arkadaşının evine yerleştikten sonra ekimde ikinci kızlarını dünyaya getirdi.

(21 Kasım): Eşinin yanına giderek af dileyip evine dönmesini istedi.

Marina, kızlarını görebileceğini ama eve dönmesinin söz konusu olamayacağını söyleyince "Hiç olmazsa bu gece burada kalayım" dedi.

Ev sahibinin izin vermesiyle geceyi eşi Marina'nın yanında geçirdi.

(22 Kasım): Uyandıktan sonra mesai arkadaşlarından birini arayarak geçerken kendisini almasını rica etti. Ardından alyansını bir fincanın içine koyup evden çıktı.

Garaja gidip tüfeğini sardıktan sonra kendisini almaya gelen arkadaşının "Pakette ne var?" sorusunu "Kornişler var" diyerek cevapladı.

Tüfeğini çalıştığı Texas Kitap Deposu'nun 6'ncı katına sakladı.

Öğle saatlerinde yeniden 6'ncı kata çıkarak korteji beklemeye başladı. Saat 12.30'da John. F. Kennedy'e nişan alıp 3 el ateş etti.

Başkana düzenlediği suikasttan 45 dakika sonra sokakta devriye görevi yapan polis memuru J. D. Tippit'i de vurarak öldürdükten sonra sinemaya gitti. FBI ajanları ve yerel polis tarafından sinemada tutuklanarak Dallas Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

(23 Kasım): Dallas'ın emniyet müdürüne soruşturma tamamlanmadan önce öldürüleceği yönünde bir bilgi geldi. Bilgiyi, dönemin FBI Başkanı J. Edgar Hoover verdi. Hoover, bilgiyi bu yönde aldıkları ihbar üzerine emniyet müdürüyle paylaştığını açıkladı.

(24 Kasım): İhbara rağmen Dallas Emniyet Müdürlüğü'nün bodrum katına elini kolunu sallaya sallaya giren gece kulübü sahibi Jack Ruby tarafından onlarca ajanın arasında ve TV'lerin canlı yayın yaptığı sırada öldürüldü. Jack Ruby'nin ifadelerinden suikastın iç veya dış güçlerle ilintili olup olmadığı anlaşılamadı. Ruby, yargılama sonucunda ölüm cezası aldı. Yeniden yargılanmaya başlanacakken 1967'de kanser yüzünden hayatını kaybetti.



SUİKAST İÇİN ORTAYA ATILAN İDDİALAR

- Lee Harvey Oswald, Sovyetler Birliği ajanıydı. Sovyetler Birliği ile ABD Küba Füze Krizi'nde karşı karşıya gelmişlerdi. Ayrıca Kennedy, içinde oldukları uzay yarışında oldukça azimliydi. Bu nedenle suikastı Sovyetler Birliği tasarladı.

Sovyetler Birliği, Lee Harvey Oswald'ın kendi ajanları olmadığını söyledi. Oswald'ı ülkelerinde yaşadığı iki yıl boyunca "Kendi ülkesine sadakati olmayan, asabi bir ruh hastası" biri olarak değerlendirildiğini, 28 Eylül'de Meksika'daki büyükelçiliklerinde Küba'ya girmek için vize başvurusunda bulunduğunu ama verilmediğini açıkladı.

FBI ise Lee Harvey Oswald'ın 28 Eylül'de vize almaya değil, Mexico City'deki Sovyetler Birliği'nin konsolosu Valeriy Vladimirovich Kostikov ile görüşmeye gittiğini ileri sürdü.

Sovyetler Birliği, Kennedy suikastının arkasında darbeciler ya da dönemin başkan yardımcısı Lyndon Johnson'un örgütlediği bir komplonun olduğuna işaret ederek John F. Kennedy'in öldürülmesine başka bir boyut kazandırdı.

- John F. Kennedy, İsrail'de yapılmakta olan Dimona Nükleer Santrali'ne, İsrail'in Ortadoğu politikasına karşıydı. Bu nedenle ABD'deki Yahudi lobisine ters düşmüştü. Bu nedenle suikastı İsrail tasarladı.

- John F. Kennedy'nin kararlarından hoşnut olmayan bazı üst düzey yetkililer hükümete gizli bir darbe yapmak istiyorlardı. Bu nedenle suikastı, Gizli Operasyonlar Örgütü tasarladı.

İşin içinde Clay Shaw adlı işadamının olduğu öne sürülse de delil olmadığı için suçsuz bulundu. O yıllarda Gizli Operasyonlar Şefi olan Richard Helms, 1979'da Clay Shaw'un CIA için çalıştığını kabul etse de yeterli delil olmadığı için suikastın sorumlusu olarak kabul edilmedi.

Bu şekildeki iddialara karşın suikastı incelemek, karanlık noktaları aydınlatmak için kurulan komisyonların vardığı sonuçlar şunlar;

Warren Komisyonu (1964)

* Lee Harvey Oswald, her fırsatta Marksist düşüncelere karşı olduğu için John F. Kennedy'den nefret ettiğini söylüyor, hatta sokaklarda başkan aleyhine bildiriler dağıtmaktan çekinmiyordu. Bu nedenle 24 yaşındaki Oswald, suikastı hiçbir yardım almadan tek başına tasarladı ve gerçekleştirdi. Teksas Kitap Deposu'nun güneydoğu köşesinden, altıncı katın penceresinden ateş edildi. John F. Kennedy'i vuran Lee Harvey Oswald'dur.

* Katil, bu cinayeti herhangi bir devlet ya da kuruluş adına işlememiş, kimseden yardım görmemişti. Oswald'ın yetişme biçimi ve yaradılışındaki olumsuz yönler kendisini bu suikasta itmiştir.

* Lee Harvey Oswald ve onu öldüren Jack Ruby'nin iç ya da dış kaynaklı herhangi bir komployla ilgileri olduğuna dair bir delil yoktur.

Rockefeller Komisyonu (1975)

* CIA'nın suikasta karıştığına dair güvenilir bir kanıt yoktur.

ABD Temsilciler Meclisi Suikastlar Komitesi (1979)

Warren Komisyonu raporuna büyük ölçüde destek verildiğini ancak büyük bir olasılıkla John F. Kennedy'ye bir değil iki tetikçinin ateş açtığı sonucuna varıldığını açıkladı.

Zira Lee Harvey Oswald, 3 el ateş ederken John F. Kennedy'nin vücudunda 8 kurşun izine rastlanmıştı.

1992'de ABD Kongresi'nde suikastla ilgili 5 milyon sayfadan oluşan tüm kayıtların, Ulusal Arşiv'e gönderilmesine karar veren yasa kabul edildi.

2017'de Donald Trump, suikastla ilgili bilgilere erişim yasağını kaldırdı. Tabii ki belli miktardaki bilgilere... Bilgilerin % 1'lik kısmına ulusal güvenlik nedeniyle erişim yasak.

JOHN F. KENNEDY AİLESİ

BABASI

Joseph Patrick Kennedy (1888 - 1969)

ANNESİ

Rose Elizabeth Fitzgerald Kennedy (1890 - 1995)



KARDEŞLERİ

Joseph Kennedy Jr. (1915 - 1944)

Rosemary Kennedy (1918 - 2005)

Kathleen Kennedy Cavendish (1920 - 1948)

Eunice Kennedy Shriver (1921 - 2009)

Patricia Kennedy Lawford (1924 - 2006)

Robert F. Kennedy (1925 - 1968)

Jean Kennedy Smith (1928 - 2020)

Edward Kennedy (1932 - 2009)

EŞİ

Jacqueline Kennedy (1929 - 1994)

Yakalandığı kanser nedeniyle uykusunda vefat etti. Arlington Ulusal Mezarlığı'nda John F. Kennedy ve bebek yaşlarda ölen iki çocuğunun yanına defnedildi.

ÇOCUKLARI

Arabella Kennedy (1956 - 1956)

Doğumdan hemen sonra hayatını kaybetti.

Caroline Kennedy (1957 - )

Büyükelçi olarak görev yapıyor.

John F. Kennedy Jr. (1960 - 1999)

Avukat ve gazeteci.

16 Temmuz 1999'da Massachusetts'te Piper Saragota tipi uçağı kendisi kullanıyordu. Yanında eşi Carolyn Bessette Kennedy ve baldızı Lauren Bessette de vardı. Uçağın düşmesi sonucu üçü de hayatını kaybetti.

John F. Kennedy Jr. ile eşi Carolyn Kennedy Bessette, 1996'da balaylarının bir bölümünü Türkiye'de geçirmişti.

Patrick Bouvier Kennedy (1963 - 1963)

Doğumundan iki gün sonra hayatını kaybetti.

John F. Kennedy'nin başkanlığı döneminde kardeşi Robert F. Kennedy, adalet bakanı ve başkan danışmanı olarak görev yaptı. 1968'de başkan adaylığını açıklayan Robert F. Kennedy, aynı yılın 5 Haziran günü Filistinli göçmen Sirhan Bişara Sirhan tarafından vurularak öldürüldü. Robert F. Kennedy, Arlington Ulusal Mezarlığı'nda ağabeyinin yanına defnedildi.

LEE HARVEY OSWALD AİLESİ

EŞİ

Marina Oswald Porter (1941 - )

ÇOCUKLARI

June Lee Oswald (1962- )

Audrey Marina Rachel Oswald (1963 - )

FBI ajanı, suikastı düzenlemeden önce Lee Harvey Oswald'ın davranışlarını iyi analiz edebilseydi veya o gün, Dallas'a yağan yağmur kesilmeseydi John F. Kennedy, belki hayatta kalıp çocuklarının büyüdüğünü görebilecekti. Aynı şekilde Oswald de öyle...

John F. Kennedy, suikasta uğramadan 12 gün önce 10 Kasım 1963'te Atatürk hakkında şunları söylemişti;

İstanbul'daki Ahırkapı Sahili, 1958'de başlayan çalışmalarla doldurularak yol haline getirildi. Ahırkapı Sahil Yolu'nun adı suikasttan sonra Kennedy Caddesi olarak değiştirildi.

Türk sinemasının fenomen sahnelerinden birinde John F. Kennedy'nin adı geçiyor. 1978 yapımı 'Neşeli Günler'de Şener Şen'in repliği unutulmaz sahneler arasında yer alıyor.