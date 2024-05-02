Jochen Proehl’den yeni sergi

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Jochen Proehl'ün üç ana sanatsal çalışma alanını kapsayan bir serinin, üçüncü sergisi olarak hayata geçen SKINS FROM LINES, sanatçının desenlerindeki büyük formlu çizimleri, duygusal zenginliğini ve yaratıcılığını sanat yoluyla aktarıyor. Şehirdeki günlük hayatta zar zor fark edilen ve göze çarpmayan şekillerin bile sanatı için bir başlangıç olabildiğini aktaran sanatçı için bu başlangıç noktası her zaman çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği ve tekrar yaşamakta olduğu İstanbul…

Jochen Proehl

Sergide bulunan çoğu 60x82 cm boyutlarında, ağırlıklı olarak büyük formatlı yaklaşık 50 adet eser, Proehl’ün daha önceki yaklaşımlarından bu yıl yarattığı en yeni çalışmalarına kadar desenlerinin gelişimini ve güncel durumunu yansıtıyor. Desen çalışmaları Proehl’ün resim veya fotoğraf üretimleri için bir aşama değil, aksine kullandığı tekniklerden yalnızca biri.

Jochen Proehl’ün Sanatında Topraktaki İzler Şehirdeki inşaat çalışmaları veya arkeolojik kazılardan kaynaklanan izler ve yırtık topraklar, Jochen Proehl’ün biçim kararlarındaki en önemli çıkış noktası. Desenlerdeki yer yer çok yoğun tarama ve çizgi katmanları, zemindeki yaraların üzerine bir zar gibi uzanıyor. Sonrasında bu biçimler, zamansız kurgusal peyzajlara veya soyutlaştırılmış coğrafyalara dönüşüyor. Mikrodan makroya geçiş sürecindeki bu titiz bakış, küçük bir toprak parçasından yola çıkıp gerçeklikten uzak ama tanıdık peyzajlara dönüşürken aslında her eserin de devasa bir bütünün parçası olduğunu düşündürüyor.

Toprağı uygarlıkların en eski mitlerinin ve dünya görüşlerinin yeri olarak tanımlayan Proehl, tüm yaşamın topraktan geldiği ve yaşanan hayatın ona tekrar geri döndüğü görüşü anlamına gelen kitonik döngüyü benimsiyor. Sanatçı desenlerinde beyaz kağıt üzerine grafit ve renkli kuru kalem ile üst üste sayısız çizgi katmanı oluşturuyor. Büyük hareketlerle çizilen ve bedensel bir kuvvet de gerektiren bu çalışmalarda çizgi katmanları bir anlamda insanın toprağa müdahalesi ile açılan yaraları iyileştiriyor. Sanatçı, uçlarındaki renk pigmentlerini yavaş ve istikrarlı bir şekilde kağıda aktaran kuru kalemlerden, beklenmedik derinlikte renk alanları ortaya çıkarıyor ve bu sıradışı kullanım desenlere resimsel bir izlenim kazandırıyor.

Jochen Proehl’ü İstanbul’lu yapan yılların, Anadolu renklerinin ve gençliğindeki hızlı yapılaşmanın bugünkü sanatını oluşturduğunu ve etkilediğini belirten sanatçı şunları söylüyor: “Sanatım, soyut ve nesnel unsurları bir araya getirirken, izleyicilere farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Küçük ve gündelik hayatta dikkati çekmeyen detaylardan yola çıkarak büyük manzaraları keşfetme şansı sunuyorum. Bir küreğin kumda bıraktığı iz, adeta doğanın sırrını açığa çıkarmış gibi görünse de gerçekte yaşamın derinliklerine yapılan bir yolculuğu temsil ediyor. Eserlerim, farklı gerçeklikler arasında özgürce gezinirken, izleyicilere tanıdık, ancak bir o kadar da sıra dışı bir deneyim sunuyor. Bu serüvende yer alan tahrip edici unsurlar bile zaman zaman iyileştirici bir etki yaratıyor. Ve en özeli, bu sanat yolculuğunun İstanbul'da başlamış olması; bu şehir, bana sürekli ilham veren ve sanatıma yön veren bir kaynak.”

Jochen Proehl’ün eserlerindeki zaman mekan, soyut somut ilişkisini ustalıkla nasıl yansıttığına şahit olmak isteyenler, Adas’ta gerçekleşen SKINS FROM LINES sergisini 30 Haziran tarihine kadar Salı- Cumartesi günleri arasında 11:00 – 18:00 saatlerinde ziyaret edebilir.