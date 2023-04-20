Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Mücadelenin iki golüne de imza atan Joao Pedro, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olduğunu belirten Pedro, “Bir kez daha geriden gelerek kazandık. Tabii böyle olmasını tercih etmezdik. Maçın büyük bölümünde top bizdeydi. Sonuna kadar inandık. Günün sonunda da haklı bir galibiyet aldık” ifadelerini kullandı.

''HİKAYENİN GERİ KALANININ FARKLI OLACAĞINI İNANIYORUM''

Bugün attığı gollerle galibiyetin mimarı olan Pedro yaşadığı sakatlıklara değinerek şunları söyledi:

“Benim için zor bir sezon oldu. Ağır sakatlıklar yaşadım, bu sakatlıklar da maç ritmini ve fiziksel kondisyonumu olumsuz etkiledi. Üzerimde baskı olması insanların eleştirmesini normal karşılıyorum ama benim için daha da zoru kendi üzerimde oluşturduğum baskı. Çünkü herkesten önce ben kendime kızıyorum ama bu hayal kırıklıklarını yaşadım, şimdi geride kaldı. Bugünden sonra hikayenin geri kalanının farklı olacağına inanıyorum.”