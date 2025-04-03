Jim Carrey'den Val Kilmer paylaşımı: Büyük bir hayranlıkla anıyorum

Jim Carrey, 65 yaşında hayatını kaybeden 'Batman Forever'daki rol arkadaşı Val Kilmer'ın ardından duygusal bir veda mesajı yazdı. Zatürre nedeniyle yaşamını yitiren Kilmer, 1995 yapımı filmde; 'Batman'i, Carey de 'Riddler'ı canlandırmıştı.

REKLAM advertisement1

REKLAM

Val Kilmer'ı anan tek 'Batman Forever' oyuncusu Jim Carey olmadı. Filmde 'Spice'ı canlandıran Debi Mazar, Kilmer'ın sağlığıyla ilgili yaşadığı zorluklara dikkat çekerken ona 'savaşçı' nitelendirmesi yaptı.

'Top Gun' filmindeki 'Iceman' rolüyle de tanınan, 'Batman Forever'da Batman'i canlandıran ve 'The Doors'da Jim Morrison'a hayat veren Kilmer'a 2014'te gırtlak kanseri teşhisi konmuştu. Sanatçı, iki trakeotomi geçirmiş ve sesini kaybetmişti.

"HİÇBİR PİŞMANLIĞIM YOK"

2021 yapımı 'Val' adlı belgeselde konuşan Kilmer, "Kimi zaman kötü, kimi zaman cesur, kimi zamansa başkalarına garip gelen şekilde davrandım. Bunları inkâr etmiyorum ve hiçbir pişmanlığım yok. Çünkü kendimde daha önce keşfetmediğim yanlarımı kaybettim ve yeniden buldum. Bu benim için bir lütuftu" demişti.