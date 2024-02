Jennifer Lopez yeşil elbisesinin hikâyesini anlattı

Latin sanatçı Jennifer Lopez hem oyunculuk kariyeriyle hem de söylediği şarkılarla ismini bütün dünyaya tanıttı. 'Atlas', 'The Mother' gibi filmlerde oynayan; 'On The Floor', 'Ain't Your Mama' gibi şarkıların sahibi Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde 2000'deki Grammy töreninde giydiği o ikonik yeşil elbisenin perde arkasındaki öyküyü Vogue dergisine verdiği röportajda anlattı.